FMST / FONDAZIONE MUSEO STORICO – TRENTINO * “SOTTO LE ALI DELLA STORIA”: «VENERDÌ 29/11 PRIMO APPUNTAMENTO SU LUIGI BONAZZA, MUSEO CAPRONI (17.30)»

Un ciclo di incontri al Museo Caproni. “SOTTO LE ALI DELLA STORIA”: VENERDÌ 29 NOVEMBRE IL PRIMO APPUNTAMENTO SU LUIGI BONAZZA.

Venerdì 29 novembre alle ore 17.30 presso il Museo Caproni è in programma il primo di un ciclo di incontri dedicati ad artisti e piloti trentini. In questo appuntamento si parlerà del pittore Luigi Bonazza e della sua opera “Aereo nella notte”. Un’occasione speciale per conoscere più da vicino anche la collezione d’arte Caproni. Interverranno Federica Lavagna, conservatrice delle collezioni del Museo dell’aeronautica Gianni Caproni, e Luca Nicolodi, storico dell’arte.

“Sotto le ali della storia” è un ciclo di incontri che si svolgeranno tutti all’interno del Museo dell’aeronautica Gianni Caproni, in uno spazio dedicato tra i velivoli. Di volta in volta si approfondirà l’opera di artisti che compongono la collezione d’arte Caproni – un altro appuntamento sarà per esempio dedicato ad Alfredo Ambrosi – e la vita di piloti trentini, come Martino Aichner, Giorgio Graffer ed Ernesto Zanlucchi.

L’appuntamento “Luigi Bonazza e il suo Aereo nella notte” è ad ingresso gratuito ma su prenotazione scrivendo a prenotazioni@museostorico.it o telefonando ai numeri 0461 1747000 o 0461 1747045.

Il Museo dell’aeronautica Gianni Caproni si trova in via Lidorno 3 a Trento.