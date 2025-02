FMST – FONDAZIONE MUSEO STORICO – TRENTINO * “PRIMA DEL BONDONE”: «UNA MOSTRA A CAPPELLA VANTINI, A TRENTO (DAL 27/2)»

17.45 - lunedì 24 febbraio 2025

“Prima del Bondone” è il titolo dell’esposizione che verrà inaugurata giovedì 27 febbraio alle 17.30 nella Cappella Vantini in via delle Orne 1 a Trento. La mostra, visitabile fino al 27 marzo, è promossa dalla Fondazione Museo storico del Trentino in collaborazione con il Comune di Trento e illustra la vita e la montagna di Trento prima che diventasse una meta del tempo libero urbano.

La storia della vita della montagna di Trento è una storia lunga, che affonda le sue radici in un tempo diverso e antecedente al turismo di élites degli anni trenta e quaranta del Novecento e a quello di massa dei decenni successivi. Per secoli la presenza dei pascoli è stata determinante per la vita economica dei paesi posti alle basi della montagna. L’erba, quella per nutrire gli animali, ma anche quella preziosa usata per le terapie, a partire dagli anni ottanta del XIX secolo è stata per molti anni l’oro del Bondone.

La costruzione della strada militare nel 1908, l’acquisto dei prati per costruire le caserme e tenervi le esercitazioni, la progettazione delle difese in caverna e sulle cime all’inizio della Grande Guerra segnano per la montagna che sovrasta Trento un periodo di militarizzazione e segretezza. Negli anni del boom economico la costruzione degli alberghi e delle seconde case lungo la strada che da militare diventa il percorso della gita domenicale, segna un passaggio economico e identitario del Bondone. La montagna dei paesi e dei militari diventa la montagna di Trento: luogo della villeggiatura estiva delle famiglie borghesi della città, delle escursioni domenicali, dei pic-nic e dei barbeque.

L’esposizione “Prima del Bondone”, attraverso fotografie e documenti, guida alla scoperta di come era il Bondone “prima” di tutto questo, quando la sua vocazione non era ancora turistica.

All’inaugurazione di giovedì 27 febbraio saranno presenti Luigi Blanco, presidente della Fondazione Museo storico del Trentino, Elisabetta Bozzarelli, assessora Cultura, Turismo e Politiche giovanili del Comune di Trento, Elena Tonezzer, ricercatrice della Fondazione Museo storico del Trentino e curatrice della mostra.

Mostra

Prima del Bondone

Una mostra della Fondazione Museo storico del Trentino, realizzata con il contributo del Comune di Trento

A cura di: Elena Tonezzer

Responsabile organizzativa: Roberta Tait

Allestimento: Weber+Winterle architetti

Graphic design: Matteo Campostrini

Filmati: Lorenzo Pevarello

Cappella Vantini

Via delle Orne, 1, Trento

fino a al 27 marzo 2025

martedì-venerdì 15-19

sabato e domenica 10-13 / 15-19

Ingresso libero