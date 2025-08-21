FMST E ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME CIVILI DI GUERRA * 80° ANNIVERSARIO FINE SECONDA GUERRA MONDIALE: «INCONTRO E COMMEMORAZIONE (1-2/9)»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///
La Fondazione Museo storico del Trentino e l’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, nell’80° anniversario della fine della seconda guerra mondiale, organizzano un incontro e successiva commemorazione per il ricordo delle vittime civili del bombardamento del 2 settembre 1943.
Lunedì 1 settembre 2025 alle ore 17:30 presso l’Officina dell’Autonomia (Via Tommaso Gar, 29 – Trento) si svolgerà l’incontro Storie dall’archivio: il bombardamento del 2 settembre 1943. La vicenda di Girolamo Trenner e delle sorelle Celva.
Interverranno Fabio Mattevi (Presidente Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, Sezione di Trento), Giuseppe Ferrandi (Direttore Fondazione Museo storico del Trentino) e Jessica Ognibeni (Fondazione Museo storico del Trentino).
Martedì 2 settembre 2025 alle ore 18:00 presso il Cimitero Monumentale di Trento (Via Giuseppe Giusti, 2 – Trento) si svolgerà la Commemorazione presso il Monumento Ossario a ricordo delle Vittime Civili di Guerra.