FLP / TN-AA * VIOLENZA CONTRO LE DONNE: VETRONE, «CI OPPONIAMO ALLA CONFLITTUALITÀ DI GENERE»

10.39 - lunedì 25 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

La FLP “Federazione Lavoratori Pubblici” è a fianco ed a sostegno di tutte le donne per dire un no “assoluto” contro la loro violenza.

Come noto, la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è stata istituita il 17 dicembre 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA) con la risoluzione 54/134. Già nel 1993 l’UNGA, nel corso della Seconda Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sui diritti umani, ufficializzava il 25 novembre come data per celebrare la giornata contro la violenza sulle donne.

Per la FLP questi eventi/ricorrenze sono indispensabili a sensibilizzare una “cultura” collettiva contro la violenza sulle donne.

Ognuno di noi può fare qualcosa di concreto per infondere la massima considerazione nella donna. Tutti siamo chiamati ad impegnarci e vivere il rispetto di genere.

Ci opponiamo alla violenza ed alla conflittualità di genere. Senza violenza e conflittualità, a nostro avviso, può migliorare anche il benessere organizzativo e lavorativo all’interno degli Uffici Pubblici dove il nostro sindacato è stato ed è sempre pronto ad affrontare anche queste battaglie.

Annunciamo che è intenzione della FLP T.A.A., attraverso la Segreteria Generale, proporre al Ministro della Funzione Pubblica Paolo Zangrillo di dedicare, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, almeno un’ora di assemblea in tutti gli Uffici Pubblici del Paese, finalizzata a riflettere e sensibilizzare la “cultura” della non violenza contro le DONNE!

Sarebbe un momento di riflessione e di meditazione importantissimo per affrontare un tema di cui, purtroppo, si parla tanto ma che è ancora molto distante da una vera e propria soluzione.

La Segreteria Regionale F.L.P.

Giuseppe Vetrone