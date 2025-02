FLP TN-AA * “SMART FRIDAY”: «SMART-WORKING NELLA GIORNATA FISSA DEL VENERDÌ, OTTIMA NOTIZIA DALL’INPS»

06.03 - sabato 15 febbraio 2025

Il Direttore Regionale dell’INPS Trentino Alto Adige, Vittorio Feliciani, ha comunicato alle OO.SS. che a partire da oggi venerdì 14 febbraio 2025 e per ogni successivo venerdì dell’anno, gli Uffici della sede regionale resteranno chiusi, operando esclusivamente da remoto.

Il motivo di questa iniziativa risiede in un obiettivo strategico nazionale dell’Istituto volto al risparmio energetico e di risorse, denominato “Smart Friday” ovvero venerdì intelligente. Tale progetto, si è potuto concretizzare grazie all’adesione volontaria dei 31 impiegati che hanno accettato di svolgere l’attività lavorativa in modalità smart-working, nella giornata fissa del venerdì.

Ciò è stato possibile in quanto tutte le attività lavorative della Direzione Regionale, sono “smartabili”, vale a dire che possono essere lavorate a distanza. In pratica, non c’è attività di sportello e/o di ricevimento di pubblico. La FLP “Federazione Lavoratori Pubblici” che anche a livello nazionale è stata ed è tra le Organizzazioni Sindacali che confida e promuove il lavoro agile, in quanto formidabile strumento di conciliazione vita-lavoro, ha accolto con particolare favore la predetta iniziativa poichè annoverabile tra le c.d. “Best Practise” (le migliori pratiche).

Ci auguriamo che il progetto possa essere esteso anche in altri Uffici della Pubblica Amministrazione, laddove alcuni dirigenti, per il solo gusto di avere a disposizione le persone in presenza, al contrario dell’INPS, vietano lo smart-working nella giornata del venerdì.

Si pensi, invece, agli enormi risparmi di soldi pubblici che si potrebbero ottenere con una gestione parsimoniosa ed oculata degli immobili (demaniali, pubblici, privati). Spesso tenuti aperti per pochissime persone, i cui costi gravano sulle spalle dei cittadini/contribuenti per i consumi di energia elettrica, riscaldamento/raffrescamento ed altro.

Lo “Smart Friday”, inoltre si traduce anche in ulteriori concreti risparmi per le tasche dei lavoratori pendolari derivanti dal mancato utilizzo delle auto di proprietà nonché da minori spese per viaggi in treno-autobus. Infine, da non sottovalutare la riduzione del traffico automobilistico che contribuisce non poco all’abbattimento di quelle forme di inquinamento atmosferico di cui si fa un gran parlare ma sul quale si agisce ben poco.

Insomma, per la FLP, finalmente arriva un’ottima notizia. Perché a nostro avviso, la conciliazione vita-lavoro, è lo strumento principe per accrescere il Benessere Lavorativo della persona di cui tutti hanno un enorme bisogno.

Inoltre, l’iniziativa della Direzione Regionale INPS anticipa, per certi versi, l’applicazione del nuovo Contratto Collettivo Funzioni Centrali che riguarda circa 300.000 lavoratori nei Ministeri e nelle Agenzie Fiscali e che ha previsto la settimana corta. Cioè la possibilità di lavorare 4 giorni a settimana, ad esclusione, per l’appunto del venerdì.

