FLP – TN/AA * PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO: VETRONE, «VENERDÌ “CORTO”, CONCILIA MEGLIO VITA LAVORATIVA E FAMILIARE»

Contratto di comparto Provincia Autonoma di Bolzano e venerdì “corto”

La Flp “Federazione Lavoratori Pubblici” plaude al contratto per circa 4 mila dipendenti provinciali della Provincia Autonoma di Bolzano che prevede una maggiore flessibilità dell’orario di lavoro in un arco temporale che va dalle ore 7,00 alle ore 19,00. Con il solo obbligo del rispetto della fascia oraria fissa dalle ore 8,45 alle ore 12,15. Escluso il venerdì, laddove gli Uffici resteranno chiusi a partire dalle ore 14.00.

Pertanto, un assaggio della cosiddetta settimana “corta” che, a nostro avviso, concilia meglio la vita lavorativa con quella familiare.

Ricordiamo che la FLP, dieci giorni fa, ha sottoscritto convintamente l’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Centrali 2022-2024 per circa 195.000 dipendenti (Agenzie Fiscali e Ministeri), proprio perché in esso, tra l’altro, sono contenute una serie di prerogative che vanno incontro alla maggior conciliazione vita-lavoro. Fattore indispensabile per tentare di attrarre le richieste e le necessità dei giovani neo assunti che, giustamente, hanno una visione del lavoro dipendente molto diversa da quella dei lavoratori più anziani.

Tra queste:

-) Il rafforzamento ed estensione del lavoro agile che diventa materia di contrattazione e non più di semplice confronto con le Amministrazioni e, superamento della prevalenza dell’attività in presenza;

-) Esplicito riconoscimento del buono pasto per le giornate di smart working;

-) L’istituzione della settimana lavorativa su 4 giorni, fruibile su base volontaria a richiesta del personale;

-) 2 ore annuali di permesso in più, aggiuntive alle 18 ore, per i dipendenti con un’età pari o superiore a 60 anni, per le visite specialistiche e gli esami diagnostici;

-) Ulteriori tutele anche ai fini dell’esclusione del periodo di comporto in caso di patologie gravi che richiedevano terapie salvavita anche con riferimento a quelle esistenti;

-) Riconoscimento delle ferie anche nel periodo di preavviso;

-) Riconoscimento delle ore di partecipazione alle assemblee sindacali ai fini della maturazione del buono pasto.

A parere della FLP, flessibilità dell’orario di lavoro, benessere lavorativo ed organizzativo negli Uffici della Pubblica Amministrazione (che non vuol dire “liberi tutti…a fare il proprio comodo”), è l’unico modo per innovare il mondo del lavoro che sta cambiando velocemente.

​​​​​​​​Giuseppe Vetrone

Segreteria regionale Flp / Trentino Alto Adige-Südtirol