FLP – TN/AA * DIREZIONE AGENZIA DOGANE E MONOPOLI: VETRONE E URGESI, «LA DIREZIONE NON RISPETTA IL SINDACATO»

Come di consueto, abbiamo appreso dalla stampa e non dalla parte pubblica dell’inaugurazione della nuova Direzione Territoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il Trentino Alto Adige. Inaugurazione avvenuta oggi alla presenza del Direttore dell’Agenzia Roberto Alesse e che rientra in una riorganizzazione più generale di riforma degli Uffici su tutto il territorio nazionale.

Rammentiamo che la Direzione Territoriale per il T.A.A., già Direzione Interprovinciale di Bolzano e Trento, di 2^ fascia, è stata elevata al rango di 1^ fascia ed affidata al Direttore Stefano Girardello a partire dal 1° ottobre u.s. con Determinazione Direttoriale n. 502811/RU del 31 luglio 2024.

Ed è proprio al Direttore Girardello che la FLP “Federazione Lavoratori Pubblici”, ha più volte chiesto, informalmente e formalmente in data 3 e 20 ottobre 2024, dati e notizie di carattere sindacali riguardanti l’attivazione della nuova Direzione Territoriale che coinvolge centinaia di dipendenti degli Uffici dell’Agenzia di Trento e di Bolzano (Direzione Regionale, Ufficio Dogane Trento e Bolzano, Ufficio dei Monopoli, Sezione Operativa Territoriale “SOT” Roncafort, “SOT” Aeroporto di Bolzano, “SOT” Magazzini Generali, “SOT” Brunico, “SOT” Campo di Trens, “SOT” Bressanone, “SOT” Merano, “SOT” Tubre, “SOT” Resia).

Richieste di incontro reiterate al fine di ricevere informative sindacali dettagliate sui programmi e sull’organico che la medesima Direzione intendeva impiegare per una corretta ed equa distribuzione degli incarichi di responsabilità, dei carichi di lavoro e soprattutto sul rafforzamento alla lotta all’evasione fiscale, al contrabbando, ai controlli doganali sulle importazioni/esportazioni, ai controlli sulle accise, sui giochi, tabacchi ecc… Evasione fiscale che anche nella nostra regione è ancora molto alta e che, a nostro parere, deve essere la priorità per le Agenzie Fiscali.

Nonostante gli incassi record registrati in Regione T.A.A. che si attestano mediamente nell’ordine di oltre 1 miliardo e mezzo all’anno di euro riscossi tra accise, giochi ed Iva.

Circa 503 milioni di accise sui prodotti energetici, alcolici, gas ecc… a Trento;

Circa 506 milioni di accise sui prodotti energetici, alcolici, gas ecc… a Bolzano;

Circa 81 milioni di accise sui tabacchi a Trento;

Circa 95 milioni di accise sui tabacchi a Bolzano;

Circa 80 milioni sui giochi tra Trento e Bolzano.

Più 278 milioni di Iva calcolati sui predetti tributi.

Oltretutto, le nostre richieste sono sancite dalle norme contrattuali vigenti che il Direttore Girardello non sta onorando, in barba ai più elementari principi di correttezza e rispetto delle Organizzazioni Sindacali che, fino a prova contraria, operano a tutela ed interessi di tutti i lavoratori. E’ diventato insopportabile ed inaccettabile constatare la distanza siderale imposta tra chi gestisce la cosa pubblica ed i rappresentanti dei dipendenti.

Pertanto, la FLP, delusa per l’atteggiamento finora dimostrato dalla parte pubblica, non intenzionata ad abdicare al proprio ruolo, annuncia che se non interverrà una urgente convocazione con tutte le OO.SS. aventi titolo, sarà costretta ad attivare tutti gli strumenti idonei finalizzati al rispetto delle norme contrattuali, mediante segnalazioni all’Ufficio Relazioni Sindacali di Roma e, se necessario, anche ad altri organi competenti.

Per la Segreteria Regionale FLP

G. Vetrone – C. Urgesi