FLP – TN/AA * CORTE DEI CONTI: VETRONE E URGESI, «È PRESIDIO DI LEGALITÀ, DEVE RESTARE A TRENTO»

La FLP “Federazione Lavoratori Pubblici”, è stata tra le prime Organizzazioni Sindacali a dare notizia e ad opporsi all’emendamento cosiddetto “Foti”, di riforma della Corte dei Conti a livello nazionale che prevede la realizzazione di 6 macroaree, a fronte delle attuali 21 sedi territoriali delle Corti dei Conti. In pratica ne verrebbero eliminate 15.

Tra le Corti destinate alla soppressione anche quella di Trento che verrebbe accorpata alla sede di Venezia.

La FLP, a seguito del predetto emendamento, fortemente contraria al disegno di legge, immediatamente contestato, si è attivata prontamente in collaborazione anche con altre sigle sindacali per proporre il rinvio al Governo, affinché diventasse una legge-delega.

Strumento questo, utile ad un approfondimento della proposta iniziale della soppressione di ben 15 sedi, tra le quali, appunto quella di Trento che, fino a prova contraria, gode di prerogative di rango costituzionali in fatto di autonomia e di norme di attuazione.

A nostro avviso, l’accorpamento con Venezia ed una discussa “centralizzazione dei servizi” colpirebbe sia i dipendenti, sia le Istituzioni locali che perderebbero forza e prossimità con il territorio.

A farne le spese, sotto tutti i punti di vista, sarebbero soprattutto i 28 dipendenti statali trentini (ne dovrebbero essere assunti altri 7 nei prossimi mesi) che si vedrebbero costretti a trasferirsi nella sede di Venezia con costi e disagi enormi non sostenibili oppure a percorrere giornalmente 350 km. A/R.

Dalle informazioni in nostro possesso, molti lavoratori non farebbero alcuna fatica a licenziarsi immediatamente! Con ripercussioni sulla vita privata e familiare del dipendente e sull’Amministrazione della Giustizia Contabile che perderebbe così tanti impiegati in un colpo solo.

La FLP terrà alta l’attenzione sull’iter parlamentare di riforma, affinché si evitino, sia i trasferimenti obbligati di personale, sia la cancellazione degli Uffici. Il pericolo non è del tutto scongiurato.

