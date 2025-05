FLP – TN/AA * AGENZIA REGIONALE GIUSTIZIA: VETRONE, «MEGLIO TARDI CHE MAI, ORA SOLUZIONI ALLE CARENZE DI ORGANICO (OLTRE IL 55%)»

21.53 - sabato 10 maggio 2025

E’ di oggi la notizia che la Giunta regionale del Trentino Alto Adige ha approvato, in via preliminare, il testo dell’atto organizzativo dell’Agenzia regionale della giustizia. Agenzia nata per rafforzare il sistema giudiziario in Regione, a seguito della c.d. delega sulla giustizia, non sottoscritta dalla FLP (Decreto Legislativo del 7 febbraio 2017, n. 16), che a partire dal 1° gennaio 2017, ha trasferito la competenza del personale amministrativo, circa 400 dipendenti, dallo Stato alla Regione T.A.A.

La FLP “Federazione Lavoratori Pubblici”, da sempre molto critica ed insoddisfatta per come sono organizzati e gestiti gli Uffici Giudiziari, spera che la predetta Agenzia possa finalmente affrontare e risolvere concretamente i mali che affliggono il comparto “giustizia”.

Uno su tutti, le gravissime carenze di organico che sfiorano il 56% (affermazione della Presidente del Tribunale di Bolzano dott.ssa Bortolotti). Carenze che portano inevitabilmente all’interno degli Uffici, un mostruoso malessere tra il personale, causato dagli impossibili carichi di lavoro e da un clima lavorativo “pessimo” che è l’esatto contrario di quel “benessere lavorativo” spesso evocato nei progetti e negli intendimenti dell’Ente Regione che ne ha la competenza.

Cresce settimanalmente il numero dei lavoratori che si licenziano a causa di un ambiente di lavoro stressante e poco gratificante.

Sono tantissimi i segnali negativi che riceviamo ma, purtroppo, il sindacato può fare veramente poco laddove manca l’ascolto ed il confronto con le parti datoriali. La stessa Agenzia Regionale sulla Giustizia, a nostro avviso nasce monca e senza riferimenti con le parti sociali.

A nulla sono valsi i nostri appelli per far coinvolgere anche il “sindacato” in questa nuova struttura. Almeno per esprimere pareri non vincolanti, così come, invece, si è fatto per gli ordini degli avvocati… Nulla da fare!

Adesso, però, “Meglio tardi che Mai” vigileremo quotidianamente sui risultati concreti di questa pseudo riforma che arriva dopo otto anni e mezzo dal clamoroso annuncio della delega sulla giustizia, presentata all’epoca, come la panacea di tutti i mali negli Uffici Giudiziari del T.A.A. Ad oggi, stiamo ancora aspettando… e, se qualcosa di tangibile non verrà fatto, saremo costretti a prendere iniziative molto forti.

Giuseppe Vetrone

La Segreteria Regionale FLP