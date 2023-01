FLP – FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI / TN-AA * VETRONE, « LA LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE PASSA ATTRAVERSO L’INVESTIMENTO SULLE RISORSE UMANE »

10.07 - venerdì 6 gennaio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

LA LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE PASSA ATTRAVERSO L’INVESTIMENTO SULLE RISORSE UMANE!

È di ieri la notizia della condanna da parte della Corte d’Appello di Bolzano, di alcuni commercianti all’ingrosso dediti a sistematiche frodi dell’IVA ed all’evasione dell’Accisa sui prodotti alcolici. Più precisamente su enormi quantitativi di birra prodotta in Italia, inviata in Austria e poi reimportata in Italia, al fine di evadere le predette accise ed Iva. Il tutto attraverso un “carosello fiscale” formato da società fittizie che avrebbero arrecato un danno erariale di oltre due milioni di euro.

L’operazione investigativa ha visto coinvolto gli inquirenti della Polizia di Stato, l’Agenzia delle Dogane e la Procura della Repubblica.

La FLP “Federazione Lavoratori Pubblici”, esprime gratitudine e riconoscenza a tutto il personale in servizio negli Uffici dell’Agenzia delle Dogane di Bolzano e di Trento per l’impegno costante e quotidiano messo in campo per la lotta all’evasione fiscale che rappresenta il punto debole del nostro sistema Paese. Basti pensare che l’Italia, purtroppo, è al primo posto nella Comunità Europea per evasione IVA.

A fronte di ciò, siamo costretti a denunciare la grave disattenzione che l’Agenzia delle Dogane pone nei confronti di un mancato adeguamento del turnover del personale in servizio e di una scarsa formazione professionale sui nuovi sistemi informatici che spesso sono la fonte di mega truffe finanziarie ai danni dello Stato.

I numeri riferiti alla carenza di organico sono davvero impressionanti. L’ultima pianta organica riferita all’Ufficio delle Dogane di Bolzano era di numero 131 dipendenti. Oggi ne possiamo contare solamente 76, dislocati tra il capoluogo e le 8 Sezioni Operative Territoriali (n. 34 Uff. centrale Bz; n. 2

Aeroporto, n. 7 Magazzini Generali, n. 6 Brunico, n. 9 Campo di Trens, n. 6 Bressanone, n. 2 Merano, n. 7 Tubre, n. 3 Resia). Ci chiediamo, come possono sopravvivere Uffici con due/tre persone che a stento possono coprire i turni festivi o infrasettimanali e/o assicurare le minime prestazioni lavorative?

Non va meglio a Trento. Su una dotazione organica di numero 72 unità, se ne contano 44 (n. 38 Ufficio centrale e n. 6 Sezione Operativa di Roncafort). In pratica manca quasi la metà del personale su tutta la Regione Trentino Alto Adige! Nel frattempo sono state annunciate, per pensionamenti, numerose dimissioni a partire dai prossimi mesi.

La FLP teme fortemente che gli ottimi risultati raggiunti negli ultimi anni tra obiettivi economici e obiettivi numerici, potrebbero presto essere vanificati con gravi danni all’utenza per i mancati servizi erogati a società e imprese ed alle casse dello Stato, per l’impossibilità di fare controlli ispettivi e/o fiscali, adeguati al grado di evasione ed elusione d’imposte. Un esempio su tutti. L’intero servizio antifrode accise e dogane, istituito all’interno degli Uffici di Trento e di Bolzano è costituito da appena 12 funzionari. Molti, ci risulta, sono molto demotivati per non poter fare appieno il proprio dovere e pensano di gettare via la spugna…

Ricordiamo che l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli è tra le prime fonti di gettito per le casse dello Stato, con i circa 83 miliardi di euro a livello nazionale e per svariati milioni a livello regionale, provenienti dalle imposte sui prodotti energetici, alcolici, tabacchi, giochi, dogane. In pratica una enormità di incassi che non possono, non tener conto delle esigenze degli Uffici operativi che sono oramai allo stremo.

Ecco perché la FLP lancia un grido d’allarme per un intervento “straordinario” di assunzione di personale e successivo obbligo formativo. Prima che si possa rischiare di trovare, davanti a qualche Ufficio, un qualche cartello con la scritta: CHIUSO!

*

Giuseppe Vetrone

Segreteria Regionale F.L.P.