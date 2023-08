FLP – FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI / TN-AA * CARO CARBURANTI: VETRONE E URGESI, « CONTRASTIAMO TRUFFE E SPECULAZIONI, AMPLIAMO IL LAVORO DA REMOTO »

07.40 - mercoledì 23 agosto 2023

La segreteria regionale FLP “Federazione Lavoratori Pubblici” è già intervenuta a settembre 2022 e a gennaio 2023 sulle possibili speculazioni sui carburanti da parte delle compagnie petrolifere ai danni del consumatore, presentando, tra l’altro una richiesta d’intervento all’autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm), laddove il prezzo del gasolio alla pompa era addirittura superiore a quello della benzina (il gasolio costava € 2,029 e la benzina € 1,899 (+0,13 cent/litro).

Guarda caso, dopo le varie denunce, oggi il prezzo della benzina è ritornato superiore a quello del gasolio che è la normalità.

Ma cosa si può fare per ridurre il consumo dei carburanti nel nostro Paese con interventi strutturali? La FLP chiederà di rivedere e riaggiornare immediatamente sia i contratti in essere, sia tutti gli accordi già sottoscritti a causa della pandemia da COVID-19, nelle Pubbliche Amministrazioni e nel settore Privato, sul lavoro da remoto/smart-working-coworking, per portarli al massimo della loro sostenibilità.

Nella nostra regione lo faremo in tutti i luoghi di contrattazione subito dopo la pausa estiva e con la ripresa delle attività lavorative.

Abbiamo calcolato che in un mese il lavoratore che utilizza il mezzo proprio per recarsi in Ufficio e che mediamente percorre 50 km. al giorno, per 22 giorni lavorativi (percorre circa 1.100 km., al costo di € 2,00 a litro, “10 km a litro”) spende circa 220 euro di sola benzina. Ciò vuol dire che se in regione ci sono almeno 10.000 lavoratori (tra pubblico e privato) che sono nelle condizioni da noi ipotizzate, si potrebbe avere un risparmio di circa due milioni duecentomila euro (2.200.000 €) di benzina al mese!!! In pratica centomila euro al giorno.

Senza calcolare eventuali pedaggi autostradali per coloro che da Trento vanno su e giù da Bolzano e viceversa, consumo gomme, olio, usura auto ecc… Oltre al continuo inquinamento ambientale, possibili incidenti stradali e quant’altro. Ebbene, questa montagna di danaro non possiamo lasciarla più in mano a quei petrolieri senza scrupoli che, puntualmente, durante le vacanze estive e/o invernali e/o in prossimità di importanti eventi, taglieggiano i cittadini ed i lavoratori costretti a viaggiare.

Inoltre, l’incremento del lavoro da remoto, permette anche un notevole risparmio energetico da parte delle Amministrazioni e degli stessi Privati. Questi, possono ridurre i costi per il riscaldamento/raffrescamento, per l’acqua, luce, gas ed eventuali risparmi dovuti alla riduzione degli spazi e quindi degli affitti. Risparmi, di cui, quota parte, all’atto delle contrattazioni territoriali (fondi destinati alla produttività, al miglioramento dei rapporti con il cittadino, alla riduzione dei tempi di attesa ecc…), possono essere devoluti, invece, a quelle figure professionali che, per motivi istituzionali non possono usufruire del predetto lavoro da remoto e/o agile.

Pensiamo ad esempio a coloro che debbono garantire il presidio degli Uffici perché addetti alle attività indifferibili, per le quali occorre la loro presenza fisica (addetti alla sicurezza, addetti agli sportelli, addetti alle verifiche tecniche e/o fiscali, addetti alle udienze, addetti alle cure sanitarie ecc…).

La FLP è fermamente convinta che è arrivato il momento di dire basta alle truffe ed alle speculazioni messe in atto da quelle compagnie petrolifere che organizzano il cosiddetto “cartello” sui prezzi dei carburanti.

È giunto il momento di fare un investimento definitivo sul futuro ed il lavoro da remoto, in tutte le sue forme, è la possibile strada maestra!

Daremo mandato alla segreteria nazionale Flp di estendere la nostra proposta all’Aran“Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni”, al Ministro dell’Economia e delle Finanze ed al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti. Siamo stanchi di subire vessazioni quotidiane da parte dei più forti. È giunto il momento di difendere lo stipendio dei lavoratori che da soli non possono competere con colossi industriali senza scrupoli, pronti a fare utili in ogni occasione.

Segreteria regionale FLP

Giuseppe Vetrone

Carmelo Urgesi