FLP * FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI / TN-AA * AGENZIA DELLE ENTRATE: VETRONE E URGESI, “MEGA ASSUNZIONE DI FUNZIONARI”

20.09 - venerdì 31 maggio 2024

Nei giorni scorsi è stata approvata la graduatoria finale di merito per l’assunzione a tempo indeterminato per 3.970 funzionari all’Agenzia delle Entrate, aumentate per scorrimento della graduatoria a 4.265. Questo su base nazionale.

Ebbene, alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Trento, comprendente anche le sedi di Rovereto, Riva del Garda, Cles, Tione, Borgo Valsugana e Cavalese, sono stati assegnati numero 51 Funzionari, al posto dei 20 precedentemente previsti. In pratica un più 155%.

A questo punto, possiamo parlare di un evento “storico”, perché è la prima volta che si immette in servizio un numero così importante di personale, attesa la difficile situazione che ultimamente si viveva in Agenzia a causa del sempre crescente numero di pensionamenti e/o dimissioni, mentre aumentano i carichi di lavoro e le incombenze per tentare di mettere in atto una vera lotta all’evasione che rimane sempre molto ardua e complicata.

La FLP “Federazione Lavoratori Pubblici”, ha accolto questa notizia con grandissima soddisfazione, dopo aver criticato aspramente, con documenti interni e con comunicati stampa la Direzione Generale dell’Agenzia delle Entrate che, in un primo momento, aveva assegnato a Trento solo 20 unità di personale! Questo ci rende abbastanza orgogliosi per aver contribuito a sanare una situazione che stava per diventare insostenibile in un comparto molto delicato ed indispensabile per le casse dello Stato.

L’immissione in servizio avverrà il prossimo 17 giugno. In questi giorni si stanno effettuando le visite mediche e gli incontri preparatori per le assunzioni. Il nostro auspicio è che accettino tutti il posto di lavoro in Agenzia. Cosa non del tutto scontata, visto che molti vincitori arrivano da fuori regione, soprattutto centro-sud e che purtroppo trovano un costo della vita abbastanza elevato. Comunque, vigileremo affinché eventuali rinunce, vengano coperte dallo scorrimento della graduatoria nazionale che è molto corposa.

Situazione molto difficile, invece, per la Direzione Provinciale di Bolzano che, non potendo assumere dalle graduatorie nazionali in rispetto delle norme sul bilinguismo, fa molta fatica a reperire personale. Difatti, i concorsi banditi spesso vanno deserti, accentuando il divario con Trento che, tra poco, diventerà davvero consistente e drammatico con circa 150 funzionari in meno, in una realtà territoriale simile, sia per consistenza numerica di abitanti, sia per dimensioni del territorio.

Questo, nonostante gli sforzi profusi dal Direttore Provinciale di Bolzano che recentemente si è fatto approvare dalla Direzione Generale dell’Agenzia delle Entrate di Roma, un bando di mobilità “straordinaria” per 40 unità di personale (30 funzionari e 10 assistenti), al fine di potenziare l’organico.

La predetta mobilità ed il relativo accordo, sottoscritto a Roma anche dalla FLP in data 23 aprile 2024, consistono nell’accettazione di un distacco “temporaneo” da parte di dipendenti che già lavorano da almeno tre anni in Agenzia ma in altre regioni d’Italia che, al termine dei predetti e anni, potranno scegliersi la sede definitiva di lavoro in un qualsiasi Ufficio d’Italia.

Ciò significa che molti dipendenti che già lavorano in sedi a loro non confacenti e/o lontane dalla loro terra d’origine, partecipando a questo bando, avranno la certezza che passati i tre anni di “sacrificio”, potranno scegliersi definitivamente il loro futuro, semmai lavorando sotto casa.

Naturalmente per la DP di Bolzano non è una soluzione definitiva ma può essere una piccola boccata di ossigeno, in attesa di reclutare definitivamente un sufficiente numero di dipendenti e poter funzionare alla stregua delle altre realtà territoriali.

​​​​​​​​Per la Segreteria Regionale FLP

​​​ Giuseppe Vetrone – Carmelo Urgesi