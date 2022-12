FLP * AGENZIA ENTRATE TRENTO: VETRONE, « SIAMO SODDISFATTI, ORA LA DIREZIONE PROVINCIALE HA UN DIRETTORE TITOLARE »

21.54 - lunedì 12 dicembre 2022

Da oggi, dopo oltre 11 anni, la “DP” Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Trento ha un Direttore titolare in pianta stabile. Per un lunghissimo tempo la Centrale Agenzia di Roma aveva affidato “ad interim” la conduzione di Trento ai dirigenti della DP di Bolzano. I quali, a nostro avviso, non per loro dirette responsabilità, spesso non erano in grado di far fronte alle esigenze e/o difficoltà insite nelle peculiarità delle due Province Autonome.

Soprattutto per il fatto che i Direttori susseguitisi erano costretti a presenziare a Trento per pochi giorni a settimana, con evidenti problemi gestionali ed organizzativi per la stessa DP, i sette Uffici Territoriali (Trento-Rovereto-Riva del Garda-Cles-Tione-Borgo V.-Cavalese) ed il relativo personale pari a circa 260 funzionari.

Lascia l’incarico “ad interim” il Direttore Egon Sanin ed assume la titolarità la Direttrice Grazia Maria Previtera, già dirigente di seconda fascia e capo settore controlli alla Direzione Regionale dell’Emilia Romagna.

La FLP “Federazione Lavoratori Pubblici” è molto soddisfatta per l’avvicendamento che ha fortemente voluto e chiesto anche con interventi a livello nazionale con il Direttore Generale Ernesto Maria Ruffini. I Funzionari e gli Uffici periferici hanno assoluto bisogno, giornaliero, di confrontarsi con il Dirigente della DP per analizzare le problematiche che si susseguono in campo fiscale.

Alla nuova dirigente chiederemo una particolare attenzione per intensificare l’attività di controllo e contrasto all’evasione fiscale che sappiamo essere dilagante nel nostro Paese. Le recenti classifiche riferite al 2020 indicano l’Italia come prima classificata in Europa per evasione dell’IVA. Importi spaventosi pari a circa 26 miliardi di euro. Evasione di cui non è immune la nostra provincia e la nostra regione.

È fondamentale rafforzare il settore investigativo e di intelligence con personale specializzato in informatica e nei vari settori della finanza, per scovare gli evasori totali e i frodatori del fisco. Come pure, c’è assoluto bisogno di poter interconnettere le banche dati di tutti gli Enti che lavorano in campo fiscale. Non è più tollerabile che ognuno va per conto suo ed è geloso dei propri dati.

L’agenzia ha bisogno di un salto di qualità. Deve si fare anche controlli sistematici di coloro che sono già noti al fisco, ai lavoratori dipendenti, pensionati e/o a chi presenta la dichiarazione dei redditi ma, deve saper fare anche altro.

Come pure non è più tollerabile che l’Agenzia delle entrate si traduca in Agenzia delle uscite…così come è avvenuto negli ultimi anni laddove si ci è distinti fondamentalmente per lavorazioni ai rimborsi, servizi al contribuente e poco alla vera lotta all’evasione fiscale.