FISSW * SCI NAUTICO: «L’ITALIA UNDER 21 CONQUISTA SEI MEDAGLIE ED IL TITOLO A SQUADRE AGLI EUROPEI DI VIENNA»

Si chiudono con grande successo per lo Sci Nautico azzurro gli Europei Under 21 di Vienna: l’Italia conquista sei medaglie individuali e il primo posto nella classifica a squadre, confermandosi tra le nazioni di riferimento.

Vittoria Saracco firma l’oro nello slalom e il titolo di campionessa europea, un successo che vale anche la convocazione al Mondiale Open di Recetto (26–31 agosto). A podio anche Florian Parth, argento nello slalom e bronzo in salto e overall e Vincenzo Marino, argento nell’overall e quarto in figure e in salto.

Applausi anche per Giuseppe Acquaviva, capace di farsi notare nella categoria superiore con l’accesso diretto alla finale.

“Complimenti a tutta la squadra per questo grande risultato – dichiara il Presidente della FISSW Claudio Ponzani –. Questi ragazzi hanno saputo esprimersi al meglio nonostante le difficoltà, confermando la solidità del nostro vivaio. Un ringraziamento va anche allo staff tecnico per il lavoro svolto: arriviamo così al Mondiale Open di Recetto che comincia domani con entusiasmo e fiducia.”