FISSW – FEDERAZIONE SURFING SCI NAUTICO WAKEBOARD * LINZ: «DEGASPERI LEGGENDA D’EUROPA, CON IL 12° TITOLO CONTINENTALE NELLO SLALOM (CARUSO MEDAGLIA D’ARGENTO)»

giovedì 14 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Europei di Sci Nautico a Linz: Degasperi leggenda d’Europa con il 12° titolo continentale nello slalom. Caruso d’argento. Il tricolore sventola alto agli Europei Open di Sci Nautico sulle acque del Salmsee. Thomas Degasperi, due volte campione del mondo, ha conquistato il suo dodicesimo titolo continentale nello slalom, confermandosi una vera leggenda della disciplina. A completare il successo azzurro, lo splendido argento di Brando Caruso, protagonista di una finale di altissimo livello in cui ha superato due boe con corda a 10,25 metri, centrando così il ritorno sul podio internazionale dopo un periodo segnato da un infortunio.

Il Team Italia si è presentato in Austria con una formazione capace di unire esperienza e nuove energie: Alice Bagnoli, Nicholas Benatti, Francesco Caldarola, Brando Caruso, Thomas Degasperi, Beatrice Ianni, Matteo Luzzeri e Arianna Sacco. Nello slalom maschile, insieme a Degasperi e Caruso, sono scesi in gara Matteo Luzzeri che ha sfiorato il podio chiudendo quarto e Francesco Caldarola, impegnato anche nel salto dove ha ottenuto il setti-mo posto.

Tra le donne, Beatrice Ianni, attuale numero due della ranking list europea, ha affrontato lo slalom insieme ad Arianna Sacco, giovane promessa in gara anche nelle figure. Alice Bagnoli, ancora in fase di recupero da un infortunio, ha scelto di concentrarsi sulle figure, dove ha chiuso al dodicesimo posto, rinunciando così alla prova di slalom in cui nel 2024 aveva conquistato il bronzo.

Il rientro di Nicholas Benatti nelle figure, dopo uno stop forzato, ha rappresentato un importan-te segnale di forza e motivazione per tutto il gruppo. Nello slalom femminile Ianni e Sacco hanno chiuso rispettivamente nona e decima, confermando la presenza dell’Italia nelle prime posizioni del ranking europeo. Guidati dalla Direttrice Tecnica Betta Galli, gli azzurri hanno dimostrato determinazione e spirito di squadra in ogni specialità. Un’edizione di altissimo profilo tecnico che ha visto il tricolore protagonista assoluto, con risultati che confermano la solidità e la competitività del movimento italiano dello sci nautico a livello internazionale.