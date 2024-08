FIPT * PALLA TAMBURELLO: «GRANDE SUCCESSO PER LE FINALI DI COPPA ITALIA A NOARNA, CINQUE LE FORMAZIONI TRENTINE IN GARA»

17.25 - martedì 13 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Si sono chiuse a Noarna in Vallagarina le fasi finali della Coppa Italia 2024 di Palla Tamburello. Organizzate dalla Federazione Nazionale e dalla società Noarna, con la collaborazione del Comitato Provinciale di Trento, si sono aperte venerdì 2 agosto per chiudersi la sera di domenica 11. Cinque le formazioni trentine in gara: il Faedo femminile, il Noarna e il Segno maschile e femminile. Ma gli atleti trentini sono stati protagonisti assoluti anche nelle formazioni extraprovinciali nelle quali militano e che si sono sfidate nell’ultima tiratissima finale di serie A maschile.

In tutte le giornate perfetta l’organizzazione del Noarna e ottima la risposta del pubblico che ha seguito numeroso ed entusiasta le partite, tutte combattute fino all’ultimo e che hanno visto in gara alcune fra le migliori formazioni nazionali ed internazionali, sia nel settore maschile che per quello femminile, in continua crescita anche qualitativa.

Soddisfatti i volontari della società del Noarna, presieduta da Maurizio Manica, che ha fatto anche da speaker. Sempre presenti sul campo e alle premiazioni i vertici nazionali, con il Presidente federale Edoardo Facchetti, il Vice Andrea Fiorini ed il Segretario generale Maurizio Pecora, le Autorità comunali con l’Assessore allo Sport di Nogaredo Cristina Candioli, i vertici del Comitato provinciale di Trento con il Presidente Franco Panizza, il Presidente del Comitato Regionale Lombardia Enzo Cartapati.

Da tutti, complimenti alle squadre partecipanti, al Noarna per l’ottima riuscita della manifestazione e un ringraziamento agli arbitri che si sono avvicendati garantendo il regolare svolgimento dell’evento. Nel corso della premiazione di serie A maschile, toccante ricordo del Presidente del Comitato Trentino Franco Panizza e del Capitano del Solferino Manuel Festi per il compagno di squadra Federico Gasperetti, prematuramente scomparso a fine giugno, e la cui maglia è stata indossata durante la partita da Niki Ioris.

Nel dettaglio le squadre vincitrici delle Coppe Italia: il Solferino nella serie A Maschile, il Segno nella serie A Femminile, il Dossena nella serie B Maschile, il Guidizzolo nella serie B Femminile, il Noarna nella serie C Maschile.