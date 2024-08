FIPT – FEDERAZIONE ITALIANA PALLA TAMBURELLO / TRENTO * COPPA ITALIA: «A NOARNA 15 PARTITE DI ALTISSIMO LIVELLO, DAL 2 ALL’11 AGOSTO »

18.51 - venerdì 2 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Prenderà il via oggi, venerdì 2 Agosto, l’evento più importante della stagione open di palla tamburello. Le migliori formazioni di Serie A, B e C maschile e Serie A e B femminile si daranno battaglia in terra trentina, presso lo sferisterio di Noarna dal 2 all’11 agosto, dove saranno disputate ben 15 partite di altissimo livello. La manifestazione è organizzata dalla Federazione Italiana Palla Tamburello in collaborazione con la società Noarna e con il Comitato Provinciale FIPT di Trento.

Alla conferenza stampa organizzata alle Cantine Vivallis, il Presidente Federale Edoardo Facchetti ha ribadito la grande importanza che riveste, per la Palla Tamburello, questo evento e la grande soddisfazione di aver assegnato nuovamente ad una società sportiva trentina l’organizzazione di questa kermesse. Il Presidente ci ha tenuto a ringraziare personalmente la società del Noarna, con la quale sono già state organizzate in passato altre manifestazioni di enorme rilievo, tra cui alcune passate edizioni di Coppa Italia, certo che tutta la macchina organizzativa sarà inappuntabile.

Vivo apprezzamento è stato espresso dal Presidente del Comitato Trentino Franco Panizza, che ha ricordato la lunga e gloriosa tradizione del tamburello in Trentino, che vede le società e i campioni locali assoluti protagonisti a livello nazionale e internazionale. Ma quello che più conta – ha concluso Panizza – è la crescita della partecipazione giovanile e la grande affermazione del tamburello femminile.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente del Consiglio Provinciale Claudio Soini e dal Presidente del Noarna Maurizio Manica per quanto portato a casa dalla società lagarina, che dà lustro ed importanza allo sport ed al territorio trentino.

Per la Serie A Maschile, le squadre che si contenderanno l’ambito trofeo saranno: Ceresara (MN), Solferino (MN) Castiglione (MN) e Arcene (BG). Per quanto riguarda la serie cadetta, invece, le squadre pronte a darsi battaglia saranno: Dossena (BG), Castelli Calepio (BG), Bardolino (VR) e Segno (TN). A chiusura delle serie maschili, per la Serie C, si sfideranno la bergamasca Arcene contro la veronese San Floriano, la trentina Noarna e l’alessandrina Grillano.

Per quanto riguarda il femminile, nella Serie A si daranno battaglia le squadre del Segno (TN) Faedo (TN), Tigliolese (AT), San Paolo d’Argon (BG). Per la Serie B, invece, scenderanno in campo le ragazze trentine del Noarna, di Capriano del Colle (BS), Guidizzolo (MN) e Valgatara (VR).

Nell’Albo d’Oro maschile, per la Serie A, guida il Castelferro con undici Trofei conquistati (dal 1987 al 1992, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000), seguito dal Callianetto con dieci (dal 2003 al 2009 e dal 2011 al 2013), dal Castellaro con cinque (1998, 2014, 2016, 2019 e 2021), dal Bussolengo (1980, dal 1984 al 1986) con quattro, dal Cavaion con tre (2015 come Cavaion Monte – 2017 e 2018 come Cavaion), dal Bonate Sotto (1993), Tuenno (1995), San Paolo d’Argon (2001), Bardolino (2002), Mezzolombardo (2010), Arcene (2022) e Guidizzolo (2023) con una. Tre edizioni sono state disputate per Rappresentative Regionali, due vittorie per il Veneto (1982 e 1983), una per Mantova (1981).

In Serie B tre Trofei per il Castiglione (2010, 2012 e 2022), uno per Chiusano (2006), Callianetto (2007), Sacca (2008), Malavicina (2009), Castellaro (2011), Sabbionara (2013), Cinaglio (2014), Ciserano (2015), Mezzolombardo (2016), Ceresara (2017), Bonate Sopra (2018), Castelli Calepio (2019), Fontigo (2021) e Segno (2023).

Nel femminile in Serie A guida l’Alegra Settime con sei vittorie (2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017), seguita dal Callianetto con quattro (2005, 2006, 2007 e 2008), tre per la Tigliolese (2019, 2021 e 2022), due per il Rilate Verde Chiusano (2002 e 2003), uno a testa per Sabbionara Trentino Team (2011), Aldeno (2001), San Paolo d’Argon (2010), Chiusano/Callianetto (2004), Settime/Callianetto (2009), Dossena (2018) e Ceresara (2023).

In Serie B tre sono i successi per il Ceresara (2016, 2017 e 2019), due per il Palazzolo (2009 e 2012) e per la Pieese (2011 e 2013), uno a testa per Cameranese (2010), Dossena (2014), Monalese (2015), Cavrianese (2018), Tuenno (2021), Faedo (2022) e Aldeno (2023).

In Serie C maschile primo trofeo per la veronese Salvi nel 2022 e coccarda che è rimasta in terra veronese nel 2023 con il successo del Fumane.

Programma della Manifestazione

Venerdì 02 agosto

16.30 Serie A Femminile – 1° semifinale: SEGNO-FAEDO (Arbitri: Sperotto, Sogliani, Bonini)

20.15 Serie C maschile – 1° semifinale – ARCENE-SAN FLORIANO (Arbitri: Sogliani, Sperotto, Bonini)

Sabato 03 agosto

16.30 Serie A maschile – 1° semifinale: CERESARA-ARCENE

Domenica 04 agosto

16.30 Serie A maschile – 2° semifinale: SOLFERINO-CASTIGLIONE

Lunedì 05 agosto

16.30 Serie A Femminile – 2° semifinale: TIGLIOLESE-SAN PAOLO D’ARGON

20.15 Serie C maschile – 2° semifinale – NOARNA-GRILLANO

Martedì 06 Agosto

16.30 Serie B Femminile – 1° semifinale: CAPRIANO DEL COLLE-NOARNA

20.15 Serie B maschile – 1° semifinale: DOSSENA-CASTELLI CALEPIO

Mercoledì 07 Agosto

16.30 Serie B Femminile – 2° semifinale: GUIDIZZOLO-VALGATARA

20.15 Serie B maschile – 2° semifinale: BARDOLINO-SEGNO

Venerdì 09 agosto

16.30 FINALE COPPA ITALIA SERIE B FEMMINILE

20.15 FINALE COPPA ITALIA SERIE C MASCHILE

Sabato 10 agosto

16.30 FINALE COPPA ITALIA SERIE A FEMMINILE

20.15 FINALE COPPA ITALIA SERIE B MASCHILE

Domenica 11 agosto

16.30 FINALE COPPA ITALIA SERIE A MASCHILE