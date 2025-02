FININT INVESTMENTS * RISULTATI: «DAL FONDO STRATEGICO TRENTINO ALTO ADIGE 247 MILIONI, PER LE IMPRESE E L’ECONOMIA DELLA REGIONE»

18.28 - lunedì 24 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Fondo a vocazione territoriale, partecipato principalmente dalle Province Autonome di Trento e Bolzano e da Laborfonds, sta concludendo la sua operatività con 197,6 milioni di euro di finanziamenti diretti a 58 imprese e 50 milioni di finanziamenti indiretti concessi a oltre 400 microimprese attraverso convenzioni con gli istituti di credito

Oltre 247 milioni di euro erogati direttamente e indirettamente a più di 450 imprese del Trentino-Alto Adige: sono questi i risultati e i riflessi sull’economia reale della regione generati dal Fondo Strategico Trentino-Alto Adige, gestito da Finint Investments, società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Finint, avviato nel 2015 e che sta concludendo la sua operatività.

I risultati sono stati presentati oggi presso Cantina Rotari nell’evento organizzato da Finint Investments dal titolo “Crescita e trasformazione di un territorio. Il contributo del fondo strategico Trentino Alto-Adige, resoconto e prospettive” che ha visto gli interventi di Carlo Daldoss, Assessore della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige Südtirol, Achille Spinelli, Assessore allo sviluppo economico, lavoro, università, ricerca della Provincia autonoma di Trento, Mauro Sbroggiò, Amministratore Delegato di Finint Investments, Alessandro Lunelli, Vicepresidente di Confindustria Trento, Lorenzo Bertoli, Presidente di Laborfonds, oltre a due imprenditori – Gianmaria Toscana, Presidente di Paganella 2001 e Thomas Auserhofer, AD di Unionbau, che hanno portato la loro testimonianza e raccontato l’esperienza della propria azienda sostenuta dal Fondo a una platea composta da numerosi stakeholder del territorio.

Nato con l’obiettivo di finanziare e sostenere processi di crescita e sviluppo delle aziende operative in regione, consentendo alle realtà locali di beneficiare di risorse economiche complementari a quelle tradizionalmente fornite dal sistema bancario, il Fondo è gestito da Finint Investments e partecipato dalla Provincia Autonoma di Bolzano, dalla Provincia Autonoma di Trento, dal fondo pensione territoriale Laborfonds, a cui successivamente si sono uniti anche Banca Popolare dell’Alto Adige e il Fondo Pensione Pensplan Plurifond gestito da ITAS. Con una dotazione complessiva di 223 milioni di euro (75 milioni di euro Provincia Autonoma di Bolzano, 75 milioni di euro Provincia Autonoma di Trento, 53 milioni di euro Laborfonds, 10 milioni di euro dal Fondo Pensione Pensplan Plurifond gestito da ITAS e 10 milioni di euro da Banca Popolare dell’Alto Adige), il Fondo è suddiviso in due comparti corrispondenti alle due province.

Nei dieci anni di operatività, il Fondo Strategico Trentino-Alto Adige ha realizzato complessivamente 247,6 milioni di euro di finanziamenti sia in forma diretta che indiretta, dimostrandosi così un partner strategico per la crescita delle imprese della regione promuovendo progetti di sviluppo del territorio, generando una ricaduta positiva sull’economia reale, sostenendo le imprese anche nella complessa fase post-Covid, attraverso strumenti di finanza innovativa come minibond e direct lending. Il Fondo ha inoltre avuto un ruolo di educazione finanziaria affiancando le piccole e medie imprese regionali nello sviluppare strumenti di due diligence richiesti, accompagnandole in un processo di cambiamento culturale e organizzativo in un’ottica di favorire la crescita di aziende più attraenti, sia in termini di trasparenza che di efficienza, per i potenziali investitori.

Nel dettaglio, il Fondo ha realizzato investimenti per 247,6 milioni di euro sottoscrivendo 56 operazioni di prestiti obbligazionari emessi da 49 diverse imprese e 11 operazioni di direct lending. Tra le case history più significative in questa prospettiva c’è il basket bond “Trentino Minibond”, un’operazione di sistema per complessivi 10,2 milioni di euro, strutturata nel 2019 da Finint Investments attraverso il Fondo Strategico Trentino-Alto Adige, che ha consentito a nove piccole imprese della Provincia di Trento associate a Confindustria Trento di accedere agevolmente al mercato dei capitali attraverso l’innovativa struttura che ha permesso al Fondo come investitore di avere un credit enhancement e un costo competitivo complessivo per imprenditori.

Nell’ottica di raggiungere la più vasta platea di aziende, in particolare quelle di piccolissime dimensioni e agevolare l’accesso al credito alle microimprese, il Fondo Strategico Trentino-Alto Adige ha inoltre stipulato 8 differenti convenzioni bancarie che hanno permesso di erogare oltre 50 milioni di euro di finanziamenti con un taglio medio di 177.000 euro rivolti a 411 aziende beneficiarie in tutta la regione.

Complessivamente le imprese finanziate in entrambi i comparti hanno dimostrato di aver saputo affrontare con resilienza le sfide all’interno di un contesto macroeconomico instabile e caratterizzato da diversi eventi, tra cui la pandemia e la crisi della supply chain, attestando una crescita di ricavi ed Ebitda superiore al PIL del Trentino-Alto Adige cresciuto con un CAGR del 3,4% circa nel periodo in cui il Fondo ha svolto la sua attività. Nel medesimo arco temporale, le imprese in cui il fondo ha investito sia del comparto Trento che del comparto Bolzano hanno visto un CAGR dei ricavi e dell’Ebitda in netto miglioramento in area 8% e una crescita dei dipendenti pari a oltre 9000 unità.

Mauro Sbroggiò, Amministratore Delegato di Finint Investments, ha commentato: “Il Fondo Strategico Trentino-Alto Adige ha rappresentato il primo fondo a vocazione territoriale in Italia che ha coniugato investitori pubblici e privati con diversi livelli di rischio-rendimento ed è stato concepito dalla virtuosa collaborazione tra Istituzioni, soggetti privati, banche del territorio ed enti previdenziali e dedicato al supporto alle imprese e all’economia reale. Il fondo ha permesso a molte realtà locali, anche di piccole dimensioni, di accedere a forme di finanziamento innovative aprendosi al mercato dei capitali e generando investimenti che hanno fornito un contributo importante all’economia reale del territorio. Tutto ciò offrendo un solido sostegno finanziario, garantendo un rendimento positivo agli investitori e contribuendo all’innovazione della finanza territoriale. Crediamo che i risultati del Fondo Strategico possano essere uno stimolo importante per tutti gli attori del territorio, siano essi enti pubblici, associazioni imprenditoriali, asset managers ed enti di natura previdenziale affinché non vada dispersa una esperienza al tempo pionieristica che tanto ha prodotto in termini di ricchezza economica e occupazionale alle provincie di Trento e Bolzano”.

Focus sul comparto di Trento

Con riferimento al comparto di Trento, nel periodo di operatività il Fondo ha sostenuto direttamente 41 imprese della provincia di Trento erogando finanziamenti diretti per 117,6 milioni di euro, di cui 35 attraverso la sottoscrizione di minibond emessi e 10 tramite direct lending. Inoltre, ha stipulato 4 convenzioni bancarie per 25 milioni di euro a beneficio di oltre 200 microimprese della provincia.

Nel periodo in cui il fondo ha operato, le imprese sostenute hanno visto un CAGR dei ricavi e dell’Ebitda rispettivamente del +7,4% e +8,7% e una crescita dei dipendenti pari a 7.000 unità.

Nel periodo dell’emergenza del Covid-19, il Fondo Strategico Trentino-Alto Adige ha inoltre contribuito alle iniziative della Provincia di Trento per il sostegno alla liquidità alle imprese, in particolare allungando la scadenza di un anno di tutti i finanziamenti già in essere che lo abbiano richiesto, e aderendo all’iniziativa «Ripresa Trentino» finanziando 8 imprese del territorio attraverso operazioni di direct lending per un valore complessivo di circa 9 milioni di euro.

Focus sul comparto di Bolzano

Con riferimento al comparto di Bolzano, nel periodo di operatività il Fondo ha sostenuto direttamente 19 imprese della provincia di Bolzano attraverso minibond e finanziamenti diretti per complessivi 80 milioni di euro. Inoltre, ha stipulato 4 convenzioni bancarie per 25 milioni di euro a beneficio di oltre 200 microimprese della provincia.

Nel periodo in cui il fondo ha operato, le imprese sostenute hanno visto un CAGR dei ricavi e dell’Ebitda rispettivamente del +9,4% e +4,8% e una crescita dei dipendenti pari a 2.000 unità.