FIMMG TRENTINO * VACCINAZIONI – REPLICA AD APSS: DI GIANNANTONIO, «NON SIAMO QUI PER COMPETERE, MA PER COLLABORARE A PREVENIRE MALATTIE POTENZIALMENTE GRAVI»

Risposta a dichiarazione Apss. Fimmg Trentino rimane stupita rispetto alla poca collaborazione mostrata da APSS in un campo in cui dovremmo essere tutti uniti per un obiettivo comune, la salute dei cittadini. Non siamo qui per competere, ma per collaborare a prevenire malattie potenzialmente gravi. Arrivano alla nostra Organizzazione sindacale continue lamentele dei Colleghi sulla difficoltà di “elemosinare” dosi per programmare l’attività vaccinale sul territorio, oppure vengono proposte forniture non ottimali per le fasce di età relative.

Di tutti i residenti in Provincia di Trento vaccinabili noi conosciamo storia, fragilità, famiglia e casa. Conosciamo, unici a poter avere tale competenza, chi di queste persone ha più bisogno, ha più fragilità, ha più difficoltà a venire in ambulatorio o a raggiungere in un hub. Ed anche quelli che si recano in un centro aziendale prima hanno chiesto a noi consiglio e sono stati confortati sulla necessità di aderire alle proposte vaccinali. Anche in questa occasione ribadiamo ai cittadini: vacciniamoci, ovunque sia! Paragonare poi la percentuale di vaccinazioni attuale, dopo appena 4-5 settimane di attività, rispetto alla percentuale raggiunta a fine campagna lo scorso anno (53.4% over 65*), in piena media con il resto d’Italia (53.3%*), offende l’intelligenza di chi legge e di chi deve collaborare a raggiungere un risultato di salute.

E’ ancora poco? Sicuramente, diamoci da fare per migliorare insieme! Sui codici bianchi, invece di ringraziare i Colleghi che si sono resi disponibili ad attività aggiuntiva per rispondere ad una richiesta di salute voluta dalla politica, in un periodo in cui c’è forte carenza di medici sia sul territorio sia nell’Emergenza Urgenza, Apss lancia la palla in tribuna scaricando su di loro la responsabilità della mancata attivazione degli ambulatori. Oggi avremo un confronto con Provincia ed Azienda. I cittadini preferiscono andare a vedere una partita e ascoltare un concerto dei trapper oppure trovare medici di famiglia che possano garantire prossimità e domiciliarità e avere garantita una risposta pubblica ai bisogni di salute senza ricorrere alle proprie tasche?

Il Segretario Generale Provinciale Fimmg Trentino dr Valerio Di Giannantonio

