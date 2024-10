FIMMG TRENTINO * SICUREZZA OPERATORI SANITARI: “SODDISFAZIONE PER I PROVVEDIMENTI URGENTI DEL GOVERNO, PER IL CONTRASTO DELLE VIOLENZE”

14.52 - mercoledì 2 ottobre 2024

Oggetto: Sicurezza Operatori Sanitari: entrata in vigore provvedimento misure urgenti per

contrastare i fenomeni di violenza.

Soddisfazione, da parte della FIMMG Trentino, Federazione Italiana Medici di Famiglia, per

l’approvazione in Consiglio dei ministri e la Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge n.137 del 1.10.24 che introduce nuove misure urgenti per contrastare la violenza nei confronti degli operatori sanitari e il danneggiamento delle strutture, da oggi in vigore.

Il decreto adotta finalmente

l”estensione dell’arresto in flagranza differita anche alle violenze operate nei confronti dei

professionisti sanitari o comunque nelle strutture sanitarie, attraverso un filmato, una

videoregistrazione o qualsiasi altro strumento che consenta di poter individuare l’aggressore.

Chiediamo con forza che la Provincia Autonoma di Trento dia precise indicazioni ad APSS perché

adotti sistemi di videosorveglianza. Solo pochi mesi fa si era riunito il Comitato provinciale per

l’ordine pubblico e la sicurezza a seguito dell’aggressione ad una Collega in servizio di Guardia Medica. Poco è stato fatto.

Servono ulteriori misure che possano tenere in considerazione la specificità del setting assistenziale della medicina generale. Chiediamo a livello nazionale e locale che ove non già previsti i Documenti di Valutazione del Rischio contengano indicazioni sulle aggressioni, così che si possa avere una raccolta di eventi sentinella per sostenere la Continuità Assistenziale nella classificazione del Servizio in relazione alla sua reale esposizione alle aggressioni.

Non si può più rimandare perché tra poco non ci saranno più medici e sanitari disposti a rischiare.

Istituzioni e cittadini devono prendersi carico della tutela dei medici e degli operatori del Sistema Sanitario Nazionale, se non vogliono far saltare il patto sociale con chi dedica la propria esistenza alla tutela della salute pubblica. Già a partire dai prossimi giorni la Fimmg adotterà a livello nazionale iniziative che intendono contribuire a questo cambiamento culturale, a partire dalle scuole.