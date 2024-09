FIMMG – TRENTINO * SANITÀ: DI GIANNANTONIO E BERLANDA: «CONGRATULAZIONI AI NUOVI COLLEGHI MEDICI DI MEDICINA GENERALE, OGGI HANNO RICEVUTO IL DIPLOMA»

12.19 - mercoledì 11 settembre 2024

///

Congratulazioni ai nuovi Colleghi Medici di Medicina Generale Fimmg Trentino esprime le proprie congratulazioni ai Colleghi che oggi hanno ricevuto il Diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale, alla presenza dell’Assessore alla salute Mario Tonina, della Commissione esaminatrice, della dr.ssa Giulia Berloffa Direttrice della Scuola con il Suo Direttivo, compreso il Dr Riccardo Romanelli Responsabile del laboratorio tesi.

Ringraziamo i Colleghi per la resilienza che hanno avuto nell’affrontare il percorso formativo negli anni del Covid, in cui si sono impegnati in prima persona anche nell’attività professionale di medici di famiglia, di continuità assistenziale e di USCA.

Senza il loro prezioso contributo la carenza di Colleghi attivi sul territorio sarebbe stata ancora più accentuata. I cittadini e le istituzioni politiche devono un grazie a questi medici che, in giovane età, hanno saputo coniugare necessità formative, professionali e familiari.

A questo proposito, la cerimonia è stata impreziosita dalla tenerezza di tanti bambini e di tante Colleghe o compagne di Colleghi in gravidanza, che stanno già aiutando l’Assessorato sulla denatilità in prima persona! Ora però come Organizzazioni Sindacali, Organi politici, amministrativi e del terzo settore dobbiamo tenere a loro come un tesoro prezioso, portando risorse economiche, organizzative, di sostegno alla necessità familiari ed anche culturali.

Facendo seguire alle parole i fatti, si accorgeranno di essere parte di una comunità che si sentiranno onorati di servire, nonostante le crisi sanitarie e sociali di cui devono sopportare conseguenze come le aggressioni fisiche e verbali. Continueranno così a provare passione per un lavoro che ha l’unicum di soddisfare l’esigenza altruistica del fare del bene a quella egoistica di sentirsi soddisfatti umanamente, socialmente e professionalmente. A noi l’arduo compito di portare avanti questo esempio di società costruttiva.

Il Segretario Generale Provinciale Fimmg Trentino dr Valerio Di Giannantonio

La Segretaria del Settore Formazione dr.ssa Margherita Berlanda