FIMMG TRENTINO * NOMINA ANDREA ZIGLIO: DI GIANNANTONIO, “BENE LA SUA DESIGNAZIONE A NUOVO DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO SALUTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO”

18.44 - lunedì 25 agosto 2025

Come Fimmg Trentino apprezziamo la designazione del dr Andrea Ziglio quale nuovo Dirigente generale del Dipartimento Salute e Politiche Sociali della Provincia Autonoma di Trento.

Ziglio ha ovunque mostrato qualità umane e professionali esercitate con equilibrio ed entusiasmo.

Siamo sicuri che ora metterà le sue doti a disposizione della salute dei sanitari e dei cittadini trentini, che necessitano di sostegno anche a livello di medicina territoriale.

Ringraziamo il dr Antonio D’Urso per il lavoro svolto in questi mesi che ha determinato la firma dell’accordo integrativo provinciale, in procinto di delibera.

Ad entrambi auguriamo un periodo professionale pieno di soddisfazioni e risultati, in particolare la promozione della qualità lavorativa dei medici di famiglia in un costante confronto con le Organizzazione Sindacali, con obiettivo finale la salute dei cittadini trentini.

Valerio Di Giannantonio

Segretario Fimmg Trentino