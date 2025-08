FIMMG – TRENTINO * MEDICINA GENERALE: DI GIANNANTONIO, «SIGLATO ACCORDO INTEGRATIVO, ORA NUOVI STRUMENTI CONTRATTUALI – ECONOMICI – ORGANIZZATIVI»

14.27 - martedì 5 agosto 2025

Provincia autonoma di Trento, Azienda sanitaria del Trentino e organizzazioni sindacali sono riuscite a condividere delle proposte che diventano risposte a quesiti difficili per la sanità territoriale.

Abbiamo risposto alla domanda di integrazione del lavoro dei medici di medicina generale nelle Case di Comunità e nelle Aggregazioni Funzionali Territoriali, qualificandone economicamente e logisticamente lo sviluppo.

Abbiamo risposto alla domanda di inquadramento dell’attività oraria dei nuovi Colleghi a ruolo unico, ponendo l’accento e sulle attività nelle Case e negli Ospedali di Comunità, nelle proprie Aggregazioni, in collaborazione con i Distretti e con la Centrale 116117 e prevedendo tutele per la genitorialità.

Abbiamo risposto all’inflazione per la gestione dei fattori produttivi, in particolare per le sedi ambulatoriali e per la struttura informatica che deve favorire ancora di più l’interconnessione tra di noi, anche con sistemi di telemedicina ed intelligenza artificiale.

Abbiamo risposto alla domanda di salute dei cittadini qualificando le visite domiciliari, l’impiego degli strumenti diagnostici di I livello, l’attività vaccinale in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione, la medicina scolastica.

Abbiamo risposto alla domanda di come la Convenzione possa rispondere alle esigenze pubbliche in attesa ed in richiesta dell’atto di indirizzo per il nuovo Accordo Collettivo Nazionale, ancora fermo al triennio 19-21.

Diamo atto ai componenti della delegazione trattante della Provincia e dell’Azienda Sanitaria di aver saputo accogliere le istanze del momento critico della medicina territoriale ed aver favorito l‘accordo con lungimiranza.

Un traguardo che è una partenza, anche per i giovani medici di cui abbiamo bisogno per il presente e per guardare al futuro: abbiamo fornito strumenti contrattuali, economici ed organizzativi, ora dobbiamo renderli concrete ed evidenti ai professionisti ed ai cittadini.

Dottor Valerio Di Giannantonio

Segretario Provinciale generale Fimmg Trentino