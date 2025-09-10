FIMMG TRENTINO * “MAKE SENSE CAMPAIGN 2025”: DI GIANNANTONIO, «SANITÀ, SOSTENIAMO LA PREVENZIONE E LA DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI TESTA-COLLO»

20.00 - mercoledì 10 settembre 2025

Make Sense Campaign 2025, Fimmg a sostegno della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della testa e del collo.

In data odierna presso il Senato della Repubblica si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della “Make Sense Campaign 2025”, campagna europea promossa in Italia dall’AIOCC (Associazione Italiana di Oncologia Cervico-Cefalica) in collaborazione con diverse Società Scientifiche e sostenuta dalla Fimmg (Federazione Italiana Medici di famiglia).

L’iniziativa educa alla prevenzione ed aumenta la consapevolezza dei sintomi legati ai tumori della testa e del collo, promuovendo un tempestivo ricorso al medico per una diagnosi precoce che migliora la prognosi nei pazienti affetti dalla malattia. Sono intervenuti la Senatrice Paola Ambrogio membro della 5ª Commissione permanente Bilancio, il Senatore Francesco Zaffini Presidente della 10° Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale; il Senatore Guido Quintino Liris, membro della 5ª Commissione permanente Bilancio, i Professori Giovanni Succo (EHNS), Lisa Licitra (AIOCC), Marco De Vincentis, Luca Calabrese ed infine il Prof. Francesco De Lorenzo (FAVO). Ha partecipato per la Fimmg Valerio Di Giannantonio, medico medicina generale ed oncologo, Segretario provinciale Fimmg del Trentino.

La Make Sense Campaign rinnova il suo impegno per sensibilizzare l’opinione pubblica su una forma tumorale spesso sottovalutata ma che rappresenta il settimo tumore più diffuso in Europa: i tumori cervico-cefalici. Nel 2022, in Italia, sono stati stimati circa 9.750 nuovi casi di tumori cervico-cefalici. A oggi vi sono circa 57.900 persone, in Italia, con una diagnosi di tumore del distretto testa-collo (escludendo i tumori della laringe), dati AIRTUM. Oltre che sulla salute fisica, i tumori del distretto testa-collo incidono profondamente sulla qualità della vita, anche sotto il profilo socio-economico. Lo studio Impatto del tumore della testa e del collo sul reddito dei lavoratori italiani di Macciotta A. et al. ha indagato le conseguenze sulla vita lavorativa, rivelando che entro 12 mesi dalla diagnosi il 50% dei pazienti abbandona il lavoro, percentuale che sale al 64% entro 18 mesi. Le conseguenze delle terapie — alterazioni nella voce, nella capacità di deglutire e nell’aspetto fisico — ostacolano il reinserimento professionale.

“In oncologia cervico-cefalica il tempo è un fattore cruciale. La diagnosi precoce, sostenuta da adeguati programmi di prevenzione, può incidere in maniera significativa sugli esiti clinici e sulla sopravvivenza. Allo stesso tempo, la tempestività nell’approvazione e nell’accesso ai farmaci innovativi rappresenta una condizione imprescindibile per garantire ai pazienti le migliori opzioni terapeutiche disponibili”, ha sottolineato la Prof.ssa Lisa Licitra.

Uno degli aspetti più critici dei tumori del distretto testa-collo è la difficoltà di diagnosi. Si tratta di tumori che si manifestano con sintomi comuni, facilmente confondibili con disturbi stagionali o trascurabili, il che spesso porta a sottovalutarli. Ma esiste un modo per arginarli, ed è sufficiente seguire la regola “1×3”: se anche 1 solo dei sintomi potenzialmente collegati ai tumori del testa- collo persiste per 3 settimane o più, è fondamentale consultare il medico, in quanto una diagnosi precoce può salvare la vita. Nei pazienti in cui il tumore viene individuato nelle fasi iniziali, il tasso di sopravvivenza supera infatti l’80-90% (se non è presente interessamento linfonodale). I sintomi da non ignorare includono: dolore alla lingua, ulcere che non guariscono, macchie rosse o bianche in bocca, mal di gola e raucedine persistente, difficoltà o dolore durante la deglutizione, gonfiore del collo, ostruzione nasale da un solo lato o perdite di sangue dal naso.

«Fimmg continua a promuovere i corretti stili di vita, la condivisione delle campagne antifumo e alcol, la vaccinazione contro il papilloma virus, la conoscenza dei sintomi tipici per una diagnosi precoce e la disponibilità delle migliori cure possibili», ha confermato Valerio Di Giannantonio, Segretario Prov. Fimmg Trentino e delegato su questa progettualità dal Segretario Generale Nazionale FIMMG, Silvestro Scotti.

Il Centro studi nazionale Fimmg ha condotto nel 2023 una survey cui hanno aderito 610 Colleghi medici di medicina generale. Dalle risposte è emerso come i medici di famiglia italiani riconoscano alcol e tabacco come i principali fattori di rischio per lo sviluppo dei tumori della testa e del collo, seguiti da infezioni da Papillomavirus umano, povera igiene orale ed insufficiente consumo di frutta e verdura e ben comprendono il motto “1 per 3” e l’impatto che una diagnosi precoce può avere sulla sopravvivenza.

All’iniziativa aderiranno più di 140 centri diffusi su tutto il territorio italiano e uno in Albania che, in quella settimana in Italia, apriranno le proprie porte per offrire giornate di diagnosi precoce gratuite, ad accesso libero o su prenotazione. L’elenco completo dei centri medici che partecipano all’iniziativa, anche in Trentino per cui ringraziamo i Colleghi specialisti, è disponibile sul sito dell’AIOCC (www.aiocc.it) al seguente link: https://www.aiocc.it/listacentri2025/

Dr Valerio Di Giannantonio

Segretario Provinciale generale Fimmg Trentino