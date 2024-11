FIMMG TRENTINO * CAMPAGNA VACCINALE: DI GIANNANTONIO, « MEDICI DI BASE, DIFFICOLTÀ NEL REPERIRE DOSI RISPETTO A QUELLE CONSEGNATE»

13.27 - giovedì 7 novembre 2024

Campagna vaccinale 2024, ambulatori codici bianchi. Fimmg Trentino comunica che diversi Colleghi di Medicina Generale impegnati nella campagna vaccinale hanno difficoltà nel reperire ulteriori dosi rispetto a quelle già consegnate con danno alla propria attività ed al Servizio per i cittadini. Abbiamo appreso dalla stampa e dai social di un pomeriggio dedicato alla sensibilizzazione verso le campagne vaccinali ed alla possibilità di ricevere le dosi.

Condividiamo in assoluto l’obiettivo e lo promuoviamo ma non le modalità del nostro coinvolgimento, che ad oggi ancora non prevede il monitoraggio della campagna da parte di un tavolo condiviso con la medicina generale come da delibera provinciale del 21.06.24, anche per estendere eventualmente la nostra partecipazione alle altre campagne vaccinali dell’adulto.

D’altronde appare ormai evidente che il contratto in essere sia solo forma e non sostanza. Dei fondi stanziati per zone disagiate, prenotazioni CUP nella segreteria dei nostri ambulatori, turni di disponibilità dei medici ben poco è stato messo a terra. Aggiungiamo l’ultima beffa degli ambulatori codici bianchi in Pronto Soccorso, chiesti a gran voce dalla politica ed ora fermati all’ultimo miglio in barba alle determinazioni dei Comitati Aziendali per cui partecipiamo a riunioni fiume. I fiumi però non finiscono mai nel mare.

Non ci risultano poi fondi a bilancio per la medicina generale. Quanto proposto alle OOSS nelle ultime interlocuzioni non è accettabile: per 443 medici di medicina generale (medici di famiglia e di continuità assistenziale) è stato messo sul piatto meno del vitalizio di un Consigliere, meno di una tribuna dello stadio o meno di 100 metri della variante di Torbole: 2.5 milionesimi del bilancio APSS per ogni medico.

La freccia indica il quadratino che in proporzione è quanto proposto alla medicina generale rispetto al bilancio provinciale definito dal rettangolo arancione. Con queste risorse si intenderebbe accorciare le liste d’attesa, ridurre gli accessi in Pronto Soccorso, fare prevenzione, vaccinazioni, screening, prendere in carico la cronicità e la domiciliarità, approcciarci alle Aggregazioni territoriali ed alle strutture del PNRR.

Con queste risorse a mala pena sopravviviamo. Domani mattina è prevista una ulteriore interlocuzione con Provincia ed Azienda Sanitaria. Ascolteremo le loro parola che fino ad ora non è stata “di parola”.

Il Segretario Generale Provinciale Fimmg Trentino dr Valerio Di Giannantonio