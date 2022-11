FIMAA TRENTINO * GUIDA FIMAA (EX GUIDA CASA): « IL 17/12 IN EDICOLA IL BORSINO IMMOBILIARE DEL TERRITORIO, IL DIRETTORE DELLA TESTATA È LAURA STRADA »

14.13 - venerdì 04 novembre 2022

Il 17 dicembre sarà in edicola la 28^ edizione di “GUIDA FIMAA”, ex “GUIDA CASA” il Borsino Immobiliare della Provincia di Trento, ideato e curato da FIMAA TRENTINO.

La novità 2023 riguarda la conclusione del sodalizio con il vecchio Editore e l’avvio di un nuovo cammino editoriale con la testata “GUIDA FIMAA”, Borsino Immobiliare del Trentino, di esclusiva proprietà FIMAA TRENTINO con un nuovo Direttore, la giornalista Laura Strada, e con un nuovo Editore, Saturnia.

Siamo certi che, come sempre è accaduto, “GUIDA FIMAA” sarà all’altezza del suo compito informativo sulle previsioni del Mercato Immobiliare del Trentino, approfondendo anche i valori commerciali che nelle Edizioni precedenti in molto zone non erano presenti.

La mole di lavoro svolta dagli Associati FIMAA TRENTINO per la raccolta dei dati è stata anche quest’anno molto impegnativa, ma il prodotto che ne è conseguito è statosi alta qualità confrontato anche con i dati dell’Agenzia delle Entrate e del Collegio Notarile di Trento e Rovereto.