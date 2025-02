FIM CISL TRENTINO * PASSAGGIO DI CONSEGNE AL VERTICE: «LUCIANO REMORINI LASCIA LA SEGRETERIA GENERALE A PAOLO CAGOL»

16.41 - mercoledì 26 febbraio 2025

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Passaggio di Consegne al Vertice: Luciano Remorini lascia la Segreteria Generale a Paolo Cagol. La segreteria della FIM-CISL del Trentino annuncia il passaggio di consegne tra il Segretario Generale, Luciano Remorini, e l’attuale Segretario Aggiunto, Paolo Cagol. La proposta sarà formalizzazione e votata in occasione del XXI Congresso provinciale della categoria, che per l’occasione si terrà a Rovereto presso il Polo tecnologico della Manifattura Tabacchi di Borgo Sacco.

Per il Segretario Luciano Remorini: “un passo di lato condiviso con gli organismi e atto di responsabilità nei confronti dell’organizzazione per favorire il ricambio generazionale e l’ingresso di nuove risorse nel corso del prossimo quadriennio congressuale. Lascio la carica serenamente, soddisfatto del lavoro svolto e in un contesto di ottima salute e consistente crescita associativa dell’organizzazione, confermando chiaramente la disponibilità a continuare a mettere a disposizione l’esperienza maturata all’interno dell’organizzazione”.

Il Consiglio Generale della FIM-CISL del Trentino è convocato per il giorno venerdì 28 febbraio 2025, dalle ore 9:00, presso la sede CISL di via Degasperi.

*

Fim Cisl Trentino