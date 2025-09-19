FIM CISL TRENTINO * LETTERA APERTA A DELEGATI – ISCRITTI – LAVORATORI: «LA PACE NON SI DIVIDE, UN ERRORE LO SCIOPERO SEPARATO SULLA PALESTINA»

14.55 - venerdì 19 settembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La pace non si divide, un errore lo sciopero separato sulla Palestina.

LETTERA APERTA A DELEGATI, ISCRITTI E LAVORATORI.

La recente decisione della CGIL di proclamare uno sciopero unilaterale sulla questione palestinese rappresenta un errore strategico di portata grave. Non solo divide il fronte sindacale in un momento che richiederebbe massima coesione, ma indebolisce quella voce collettiva che dovrebbe rimanere salda e determinata. La pace non si conquista sventolando bandiere di parte ma attraverso percorsi condivisi e responsabili.

La posizione della FIM è chiara e coerente, da mesi. Abbiamo denunciato con uguale fermezza tanto il terrorismo di Hamas quanto la politica criminale del governo Netanyahu. Abbiamo manifestato davanti all’ambasciata israeliana, promosso raccolte fondi per la popolazione civile e ottenuto l’approvazione unanime, al Congresso IndustriAll Europe, di una mozione per una conferenza sindacale internazionale di pace.

La carneficina che si consuma a Gaza affonda le radici in oltre un secolo di conflitti irrisolti. Dal sogno sionista della fine dell’Ottocento alla nascita di Israele nel 1948, dalle guerre alle intifade, fino al controllo di Gaza da parte di Hamas, si è alimentata una spirale di violenze che ha trasformato due popoli in ostaggi dei propri estremismi. Oggi, la responsabilità ricade su chi ha scelto la violenza: il gruppo terroristico che ha colpito Israele il 7 ottobre e il governo israeliano che ha risposto con un’azione indiscriminata. Hamas e Netanyahu sono i veri colpevoli, non i popoli, le vere vittime di ogni guerra.

Il recente rapporto ONU, che segue il discusso report della Relatrice Speciale sulla situazione dei diritti umani del 28 marzo scorso Francesca Albanese, ha chiaramente confermato che le modalità dell’azione israeliana presentano i tratti costitutivi del genocidio. Una parola con implicazioni giuridiche rilevanti, che pesa sulla coscienza internazionale e che non può lasciare indifferenti chi, come noi, pone al centro la dignità umana.

Per questo critichiamo l’azione divisiva di CGIL e FIOM. Rispettiamo l’adesione dei singoli a tutte le iniziative promosse per una giusta causa, ma non possiamo condividere la decisione degli organizzatori di trasformare in frammentazione ciò che dovrebbe essere unità, indebolisce, non rafforza, la causa per la pace. Come FIM, continueremo a fare la nostra parte con determinazione: saremo alla Marcia per la Pace di Assisi del 12 ottobre per chiedere il cessate il fuoco e continueremo, nonostante tutto a difendere il prezioso patrimonio di unità d’azione che ci vede impegnati insieme alle altre organizzazioni sindacali in numerose importanti vertenze nazionali e territoriali. Riteniamo tuttavia indispensabile che questo percorso sia fondato su onestà, correttezza e coerenza reciproche, elementi senza i quali qualunque progetto di unità sindacale è destinato al fallimento o a rimanere un mero atteggiamento di facciata.

È questo il senso di responsabilità che ci chiedono le lavoratrici e i lavoratori: non dividerci, ma rafforzare la nostra voce comune per la giustizia e per una pace duratura.