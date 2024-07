FIM CISL – TRENTINO * “CAMPAGNA CALORE 2024“: «CONSOLIDATE LE BUONE PRASSI IN MOLTE AZIENDE, MA RESTANO AMPIE SITUAZIONI DI DISAGIO»

14.58 - martedì 16 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

CONSOLIDATE LE BUONE PRASSI CONDIVISE IN MOLTE AZIENDE METALMECCANICHE, MA RESTANO AMPIE SITUAZIONI DI DISAGIO. CON LE PRIME ONDATE DI CALORE NUMEROSE SEGNALAZIONI DI DISAGI E SINTOMI LEGATI ALLE ALTE TEMPERATURE E UMIDITÀ, MAI MINIMIZZARE I RISCHI,

L’aumento delle temperature e l’intensificazione dei fenomeni di ondate di calore registrati negli ultimi anni in provincia di Trento impongono di non sottovalutare il rischio di malore e colpo di calore nel settore manufatturiero e industriale trentino, che da molto anni ormai chiediamo alle aziende più esposte e prive di adeguati sistemi di condizionamento di considerare “ambiente severo” dal punto di vista della valutazione del rischio e delle relative misure tecnologiche, organizzative e medico/sanitarie da adottare per garantire adeguati livelli di sicurezza per i dipendenti durante le fasi più torride del periodo estivo.

Nello scorso Consiglio Generale abbiamo rinnovato per l’ottavo anno la nostra ormai tradizionale Campagna Calore, aggiornando la formazione dei nostri RSU e RLS e lanciando, in senso più generale, un vero e proprio piano di cogestione della sicurezza a livello aziendale che valorizzi ulteriormente il ruolo del sindacato e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Contestualmente, a partire da lunedì, abbiamo lanciato un’indagine di settore per raccogliere segnalazioni di disagi e sintomi percepiti durante l’attività lavorativa nelle aziende metalmeccaniche trentine. Sono già diverse decine le segnalazioni pervenute, il sondaggio resterà aperto per tutta la settimana. In occasione del Consiglio Generale in programma giovedì 18 luglio presso la Baita Van Spitz di Frassilongo in val dei Mocheni, verranno anticipati i primi dati della raccolta.

*

FIM CISL del Trentino