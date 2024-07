FIM CISL – TRENTINO * CAMPAGNA CALORE 2024: «ALTE TEMPERATURE E UMIDITÀ, IN DUE SETTIMANE RACCOLTE 52 SEGNALAZIONI»

13.40 - lunedì 29 luglio 2024

L’aumento delle temperature e l’intensificazione dei fenomeni di ondate di calore registrati negli ultimi anni in provincia di Trento impongono di non sottovalutare il rischio di malore e colpo di calore nel settore manufatturiero e industriale trentino, che da molto anni ormai chiediamo alle aziende più esposte e prive di adeguati sistemi di condizionamento di considerare “ambiente severo” dal punto di vista della valutazione del rischio e delle relative misure tecnologiche, organizzative e medico/sanitarie da adottare per garantire adeguati livelli di sicurezza per i dipendenti durante le fasi più torride del periodo estivo.

Per tenere monitorata la situazione nelle principali fabbriche metalmeccaniche trentine, a partire da lunedì 15 luglio abbiamo lanciato un’indagine di settore per raccogliere segnalazioni di disagi e sintomi durante l’attività lavorativa nelle scorse due settimane. Questi i risultati:

Segnalazioni pervenute: 52, da almeno 17 aziende metalmeccaniche (la dichiarazione dell’azienda era facoltativa e in molti casi non è stata riportata, quindi potrebbero essere di più le aziende coinvolte). Nel 32,7% dei casi si tratta di giovani di età inferiore ai 35 anni, nel 50% dei casi di lavoratori e lavoratrici tra i 35 e i 55 anni mentre per il restante 17,3% di over 55.

Come prevedibile data la prevalenza maschile nel settore produttivo, solo il 28,8% sono donne, che come sappiamo sono però in generale più soggette a problematiche legate al caldo estremo.

Tra i lavoratori che hanno inviato la segnalazione, il 30,8% dichiara un livello di disagio percepito moderato. Il 38,5% elevato, il 23,1% molto elevato e il 7,7% (4 lavoratori) addirittura insopportabile.