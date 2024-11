FIM CISL E FIOM CGIL – TRENTINO * MARANGONI: «CONTINUITÀ AZIENDALE NELLA PROCEDURA DI CONCORDATO, MA INTERVERRÀ PESANTEMENTE SUGLI ATTUALI LIVELLI OCCUPAZIONALI»

13.54 - mercoledì 6 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Si è tenuto oggi il primo incontro tra i vertici aziendali Marangoni e le rappresentanze sindacali sulla grave crisi aziendale in atto.

L’azienda ha comunicato l’intenzione di garantire continuità aziendale nell’ambito della procedura di concordato ma manifestando l’intenzione di intervenire pesantemente sugli attuali livelli occupazionali. La delegazione sindacale ha rifiutato l’idea di un immediato intervento di taglio delle maestranze, chiedendo di attivare con urgenza adeguati ammortizzatori sociali per salvaguardare i livelli occupazionali e preservare le preziose competenze professionali in forza, consentendo al tempo stesso una riduzione dei costi aziendali nella fase di elaborazione e attuazione del piano industriale.

In programma domani l’assemblea sindacale per un confronto con le lavoratrici e i lavoratori di Marangoni Meccanica. Già stato calendarizzato per il giorno 13/11 un secondo incontro di approfondimento.

FIM CISL – Paolo Cagol

FIOM CGIL – Manuela Terragnolo