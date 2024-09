FILT CGIL / FIT-CISL / UILTRASPORTI / FAISA CISAL * SCIOPERO 9/9: «IL PERSONALE DI TRENTINO TRASPORTI SI ASTERRÀ DALLE 08.30 ALLE 16.00»

17.10 - domenica 8 settembre 2024

Le Scriventi Segreterie Provinciali comunicano che hanno aderito allo sciopero di 8 ore proclamato dalle Segreterie Nazionali per il prossimo 09 settembre. Le Organizzazioni Sindacali, hanno registrato da parte delle Associazioni Datoriali posizioni inaccettabili, non solo riguardo alle istanze promosse dalle lavoratrici e dai lavoratori del settore, caratterizzato da un crescente deterioramento delle condizioni lavorative e retributive, dalla conseguente e strutturale carenza negli organici aziendali, dagli episodi di aggressioni fisiche e verbali sempre più diffusi ai danni degli operatori front line, dalla cronica difficoltà nel reperire nuovi conducenti e altre figure specializzate, dal rischio sempre più tangibile della riduzione dei servizi, nonché dall’impossibilità di offrire un trasporto pubblico locale adeguato, ma anche riguardo a tematiche inerenti la sopravvivenza e gli interessi complessivi del settore.

Nonostante tutti i tentativi delle Organizzazioni Sindacali tesi a ricercare un accordo, si è dovuto prendere atto delle indisponibilità datoriali a rinnovare il CCNL, con un incremento economico in linea con l’aumento del costo della vita, a rimodulare la parte normativa per consentire una migliore conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro, nonché ad individuare soluzioni atte a contrastare il fenomeno delle aggressioni. Resta fermo che l’obiettivo finale è la riapertura immediata del tavolo delle trattative. Per questo motivo, richiediamo una risposta compatta e determinata da parte di tutti i lavoratori all’azione di sciopero.

Con la presente si comunica che le Scriventi Segreterie Provinciali aderiscono allo sciopero di 8 ore proclamato a livello nazionale il giorno 09 settembre 2024 con le seguenti modalità:

Il Personale viaggiante e gli addetti alle biglietterie ed affini di Trentino Trasporti S.p.A., si asterranno dal lavoro dalle ore 08:30 alle ore 16:00; Il restante Personale si asterrà dal lavoro per l’intero turno.

Le Segreterie Provinciali