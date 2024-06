FILCAMS – FISASCAT – UILTUCS / TRENTINO * CONTRATTO INTEGRATIVO FAMIGLIE COOPERATIVE: «NESSUN PASSO AVANTI, NUOVO INCONTRO IL 5 LUGLIO»

14.06 - lunedì 24 giugno 2024

Famiglie cooperative. Incontro interlocutorio. Sindacati e controparte restano sulle loro posizioni. Nuovo incontro a inizio luglio.

Niente più di un incontro interlocutorio in cui le parti, Filcams, Fisascat e Uiltucs e Federazione della Cooperazione e Famiglie cooperative, hanno ribadito le loro posizioni che al momento restano distanti.

E’ questo l’esito del confronto di questa mattina in Via Segantini sul contratto integrativo delle famiglie cooperative. Al faccia a faccia hanno partecipato per le tre sigle sindacali Luigi Bozzato, Fabio Bertolissi e Stefano Picchetti. Per la controparte c’erano Renato Dalpalù del Sait, la vicepresindente Dalsasso e Italo Monfredini come responsabile delle relazioni sindacali.

Nelle oltre due ore di discussione non si è segnato nessun passo avanti significativo. Il tavolo di discussione, però, resta aperto e sindacati e Federazione si incontreranno nuovamente il prossimo 5 luglio.

Al momento Filcams, Fisascat e Uiltucs restano contrari ad un’ipotesi di contratto integrativo basato su voci variabili legato al risultato delle singole Famiglie e ribadiscono quanto viene richiesto da oltre un decennio, ovvero una soluzione di sistema.