“FIKA FESTIVAL“ * ESPERIENZE: «UN WEEKEND DEDICATO ALLA FILOSOFIA SVEDESE DEL RALLENTARE, A LEVICO TERME (TN) IL 5–7 SETTEMBRE»

Fika Festival, a Levico Terme! Levico Terme 5–7 settembre 2025. Un weekend di esperienze, lentezza e ispirazione. Manca poco alla seconda edizione del Fika Festival, e il programma è più ricco che mai! Abbiamo selezionato oltre 60 laboratori, esperienze e attività pensati per rallentare, creare, ascoltare e gustare. Tre giorni nel cuore di Levico Terme, immersi nella natura e nella bellezza delle cose semplici.
Cosa ti aspetta? Rituali di benessere, gesti quotidiani da riscoprire, laboratori creativi e sensoriali, spazi per tuttə (anche bambini!)
Alcuni eventi sono gratuiti, altri a numero chiuso.
Scopri il programma completo e iscriviti ora su:
www.fikafestival.it
Cosa è la FIKA ?
È una filosofia svedese che invita a prendersi una pausa per apprezzare le piccole gioie della vita. È un inno a rallentare per godersi la semplicità e la bellezza delle cose quotidiane.
Cosa è il FIKA FESTIVAL?
Tre giorni di workshop, degustazioni e spazi accoglienti per celebrare le tradizioni svedesi della pausa caffè.;