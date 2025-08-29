“FIKA FESTIVAL“ * ESPERIENZE: «UN WEEKEND DEDICATO ALLA FILOSOFIA SVEDESE DEL RALLENTARE, A LEVICO TERME (TN) IL 5–7 SETTEMBRE»

22.42 - venerdì 29 agosto 2025

Fika Festival, a Levico Terme! Levico Terme 5–7 settembre 2025. Un weekend di esperienze, lentezza e ispirazione. Manca poco alla seconda edizione del Fika Festival, e il programma è più ricco che mai! Abbiamo selezionato oltre 60 laboratori, esperienze e attività pensati per rallentare, creare, ascoltare e gustare. Tre giorni nel cuore di Levico Terme, immersi nella natura e nella bellezza delle cose semplici.

Cosa ti aspetta? Rituali di benessere, gesti quotidiani da riscoprire, laboratori creativi e sensoriali, spazi per tuttə (anche bambini!)

Alcuni eventi sono gratuiti, altri a numero chiuso.

www.fikafestival.it

Cosa è la FIKA ?

È una filosofia svedese che invita a prendersi una pausa per apprezzare le piccole gioie della vita. È un inno a rallentare per godersi la semplicità e la bellezza delle cose quotidiane.

Cosa è il FIKA FESTIVAL?

Tre giorni di workshop, degustazioni e spazi accoglienti per celebrare le tradizioni svedesi della pausa caffè.;