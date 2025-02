FIGEST * FRECCETTE: «CAMPIONATO REGIONALE TN-AA, VINCE LA SQUADRA TRENTINA DEI “MASTER OF PUPPETS”»

11.03 - lunedì 10 febbraio 2025

Si è concluso il weekend dedicato alle freccette elettroniche nella cornice di Velturno in Alto Adige, dove le squadre che hanno superato le selezioni durante il campionato si sono sfidate per i titoli provinciali delle categorie B e C e per il titolo regionale di serie A.

Ed è proprio la categoria regina che vede trionfare la squadra trentina dei Master of Puppets, bissando il successo dello scorso anno a Borgo Valsugana. La formazione con sede al Bicigrill di Faedo, dopo aver superato nella giornata di sabato la fase a gironi, è stata impegnata domenica nelle fasi finali nei match contro gli Ugly Boys di Terlago, arrivati poi quarti, i Bulgari di Calliano, piazzati poi terzi ed in finale il team Kegelbar in una finale a senso unico.

Il Team capitanato da Michel Furlani vanta tra le sue fila anche il fratello Andrea Furlani, Giacomo Welcher, Giulia Bernardelli, Matteo Ognibeni e Nicola Giovannini. Quest’ultimo nelle scorse settimane ha conquistato anche il titolo provinciale individuale sempre in serie A. Da segnalare anche nella manifestazione la vittoria di Simone Giovannini nel torneo riservato agli under 18, anche lui reduce dal titolo provinciale individuale di categoria D.

Ma le compagini trentine sono già con l’attenzione all’imminente campionato italiano, le cui iscrizioni si sono chiuse in questi giorni, che vedrà il via alle fasi di qualifica locali dall’inizio di marzo.