“FIERA OLISTICA DI CALCERANICA“: «DOVE LA NATURA ABBRACCIA IL BENESSERE, PARCO DEL BIBA’S (30-31/8)»»

11.08 - martedì 26 agosto 2025
(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
FIERA OLISTICA DI CALCERANICA: in calendario il 30 e 31 agosto presso il Parco del Biba’s di Calceranica al Lago, un evento in collaborazione con Biba’s e Wholiga di Chiara Pino.
Fiera Olistica: Dove la natura abbraccia il benessere. Immergiti in un’esperienza unica di consapevolezza e armonia!
Scopri un mondo di pratiche olistiche, artigianato consapevole e percorsi di crescita personale nel suggestivo scenario del Parco del Biba’s di Calceranica.
