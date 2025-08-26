Popular tags: featured 20
Diretta video Opinione H24: Viabilità Trento

Categoria news:
OPINIONEWS TN-AA

“FIERA OLISTICA DI CALCERANICA“: «DOVE LA NATURA ABBRACCIA IL BENESSERE, PARCO DEL BIBA’S (30-31/8)»»

11.08 - martedì 26 agosto 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
FIERA OLISTICA DI CALCERANICA:  in calendario il 30 e 31 agosto presso il Parco del Biba’s di Calceranica al Lago, un evento in collaborazione con Biba’s e Wholiga di Chiara Pino.

Fiera Olistica: Dove la natura abbraccia il benessere. Immergiti in un’esperienza unica di consapevolezza e armonia!
Scopri un mondo di pratiche olistiche, artigianato consapevole e percorsi di crescita personale nel suggestivo scenario del Parco del Biba’s di Calceranica.

 

 

 

