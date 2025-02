FI – LEGA – LISTA SPINELLI – CIVICHE TERRITORIALI * ELEZIONI COMUNALI: «UNITI PER RIVA DEL GARDA, CARLO MODENA CANDIDATO SINDACO DEL CENTRO DESTRA MODERATO»

15.26 - venerdì 21 febbraio 2025

Il Centro Destra Moderato si presenta unito alle elezioni comunali con Carlo Modena candidato Sindaco. Il Centro Destra Moderato di Riva del Garda è lieto di annunciare la sua candidatura per le prossime elezioni comunali, unendo le forze della Lega, Forza Italia, Lista Spinelli più due Civiche. In un momento cruciale per la nostra comunità, abbiamo deciso di unirci per presentare un progetto politico forte e coeso, con l’obiettivo di garantire un futuro migliore per i cittadini di Riva del Garda.

Siamo orgogliosi di annunciare che il nostro candidato sindaco sarà Carlo Modena, un professionista stimato ed un volto conosciuto della comunità locale. Carlo Modena ha una lunga esperienza nel settore pubblico e privato, con un forte impegno verso le problematiche locali e una visione chiara per il futuro della nostra città.

La sua dedizione, la sua competenza e la sua passione per Riva del Garda sono solo alcune delle qualità che lo rendono il candidato ideale per guidare la nostra comunità.

Il Centro Destra Moderato si propone di affrontare le sfide attuali della città, ponendo l’accento su temi cruciali come la sicurezza, lo sviluppo economico, la valorizzazione del nostro patrimonio naturale e culturale, e il miglioramento dei servizi ai cittadini. La nostra alleanza garantirà una governance efficace e responsabile, in grado di ascoltare le esigenze della popolazione e rispondere con soluzioni concrete.

Insieme, vogliamo costruire un futuro di cui tutti i cittadini di Riva del Garda possano essere orgogliosi. È tempo di unire le forze e lavorare in sinergia per il bene della nostra comunità. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare attivamente alla campagna elettorale, a conoscere meglio il nostro programma e a sostenere Carlo Modena nella sua candidatura a sindaco. Insieme, possiamo fare la differenza.

FORZA ITALIA, LEGA, LISTA SPINELLI, CIVICHE TERRITORIALI