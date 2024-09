“FESTIVOLARE“ * TRENTO – AEROPORTO GIANNI CAPRONI: «CONCLUSA LA DECIMA EDIZIONE, TRA INNOVAZIONE – INTEGRAZIONE – INCLUSIVITÀ»

19.03 - martedì 24 settembre 2024

La decima edizione di Festivolare si è conclusa con un successo eccezionale, consacrando nuovamente l’evento come uno degli appuntamenti più attesi del Trentino-Alto Adige. Il weekend del 21 e 22 settembre ha visto l’aeroporto Gianni Caproni di Trento diventare teatro di due giornate indimenticabili, attirando migliaia fra appassionati di volo, famiglie e curiosi, uniti dal desiderio di scoprire l’affascinante mondo dell’aviazione. Questa edizione ha saputo mescolare tradizione, innovazione e spettacolo, offrendo momenti di pura adrenalina e attività didattiche adatte a tutte le età.

Un’apertura spettacolare

Le porte dell’aeroporto si sono aperte ufficialmente sabato 21 settembre alle 10:30, accogliendo un pubblico numeroso ed entusiasta. I visitatori hanno potuto esplorare la mostra statica dei velivoli esposti sul piazzale, visitare liberamente gli hangar e gli stand delle numerose realtà aeronautiche presenti e immergersi nel fascino della storia dell’aviazione presso il Museo G. Caproni, che ha offerto inoltre l’opportunità di cimentarsi con simulatori di volo, grazie alla collaborazione con gli studenti dell’Istituto Martino Martini.

Attività per grandi e piccoli

Fin dalle prime ore, Festivolare ha proposto un ricco programma di attività, studiato per coinvolgere il pubblico di tutte le età. Particolarmente apprezzato è stato il laboratorio per bambini “Costruiamo l’aereo creativo”, a cura della Fondazione Museo storico del Trentino, che ha permesso ai più piccoli di costruire e decorare il proprio aeroplano ispirandosi ai modelli esposti al museo.

Alle 11:00, il pubblico ha potuto accedere alla pista, scoprire i velivoli, incontrare i piloti e scattare foto ricordo in un’atmosfera rilassata e di grande partecipazione, avvicinandosi ai mezzi e alle crew di volo accompagnati da piloti, un momento unico per un Airshow. Alle 12:00 sono iniziate le esibizioni aeree, regalando al pubblico uno spettacolo mozzafiato con piloti locali e di fama internazionale.

Un programma ricco di esibizioni

Le esibizioni aeree del pomeriggio si sono svolte con un’alternanza di intense emozioni, con protagonisti i più grandi talenti del volo acrobatico e storico. Festivolare 2024 ha ospitato alcune crew tra le più rinomate al mondo, come il WeFly Team, l’unica pattuglia acrobatica con due disabili dei tre piloti che la compongono, che ha dato dimostrazione di straordinaria abilità, confermando come la passione per il volo possa superare qualsiasi barriera.

Esibizioni di volo senza pausa per 5 intense ore di attività spettacolare: dai mezzi della flotta “The Flying Bulls” della Red Bull, con il Chance Vought F4U Corsair e il T-28B Trojan all’ultracentenario biplano Ca3 della Fondazione Jonathan, dai veloci e maneggevoli Pitts, all’eleganza del campione di aliante acrobatico Luca Bertossio, solo per citarne alcuni.

Innovazione

Questa edizione ha voluto dedicare ampio spazio all’innovazione, ospitando il Pipistrel Velis Electro, il primo aereo elettrico certificato al mondo. Questa tipologia di velivoli rappresenta un ponte verso il futuro del volo, suscitando grande curiosità tra i visitatori.

Laboratori didattici e attività per famiglie

Non solo voli spettacolari ma anche attività pensate per le famiglie e per i più piccoli. Oltre ai laboratori creativi, i bambini hanno potuto partecipare alla gara di aerei di carta “Fai centro!”, che ha visto un’entusiasta partecipazione, e alla caccia al tesoro “Hangar game”, organizzata all’interno degli spazi del Museo G. Caproni e partecipare alle diverse attività creative organizzate dalle realtà espositive presenti.

Un tributo al passato

Uno degli aspetti più apprezzati di Festivolare è stata l’opportunità di ammirare da vicino velivoli storici e repliche che hanno fatto la storia dell’aviazione. Tra questi, la replica del Caproni CA 3R del 1914 e

dello Spad XIII R, simboli del passato glorioso dell’aeronautica. Non sono mancati poi gli omaggi all’eccellenza dell’aviazione italiana con la formazione di tre Fiat G-46 e il celebre Texan T6.

Integrazione e inclusività

In linea con lo spirito inclusivo della manifestazione, Paolo Pocobelli, pilota disabile e fondatore dell’associazione “Ali per Tutti”, ha emozionato il pubblico, incontrando migliaia di appassionati dimostrando che l’aviazione è un mondo aperto a tutti. La mattina di venerdì 20, l’associazione Fly Therapy https://www.volale.it/, affiancata dai Lions Club Valsugana, ha regalato, a decine di ragazzi disabili, momenti speciali, sorrisi ed emozioni uniche, volando sul biplano Savannah.

Un successo condiviso con i volontari

Quest’anno Festivolare ha voluto dedicare un ringraziamento speciale ai numerosi volontari che, con il loro impegno, hanno reso possibile la realizzazione di un evento così complesso. Il 110° anniversario dalla nascita del Comandante Francesco Volpi, decorato pilota trentino, è stato celebrato con un momento in cui sono state ricordate anche le figure di Gianni Caproni, dal quale l’aeroporto di Trento prende il nome.

Conclusioni e prospettive future

Il decimo anniversario di Festivolare ha confermato le aspettative, trasformando Trento in città del volo per due giorni. Con gli occhi puntati verso il futuro, Festivolare si conferma un evento di grande rilevanza, che riesce a combinare passione, spettacolo e divulgazione scientifica, rivolgendosi non solo agli appassionati del volo, ma anche a tutti coloro che vogliono scoprire il fascino dell’aviazione.

