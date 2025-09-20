FESTIVAL RELIGION TODAY * TRENTO :«FEDERIKA PONNETTI RACCONTA L’ACCESSIBILITÀ DEL CINEMA CON “UGUALMENTE DIVERSI“»

22.07 - sabato 20 settembre 2025

“Ugualmente diversi” di Federika Ponnetti in concorso al Festival Religion Today, preceduta da una masterclass d’avanguardia sociale: “L’accessibilità dell’esperienza cinematografica per tutti”.

Ugualmente diversi è al Festival Religion Today XXVIII di Trento che quest’anno propone un modello di confronto attivo tra le diversità che sappia valorizzare le differenze e arricchire con nuovi spunti e punti di vista. L’autrice, regista e produttrice Federika Ponnetti, oltre ad accompagnare il film in concorso nazionale, in proiezione sabato ore 17:15 al Cinema Modena, terrà una masterclass sabato alle 15:00 nello spazio Tenda d’Abramo su un argomento che, per come verrà trattato, è avanguardia sociale nel cinema: “L’accessibilità dell’esperienza cinematografica: il caso di studio UGUALMENTE DIVERSI Ugualmente diversi”.

La regista e produttrice ci racconterà la campagna d’impatto che sta portando avanti con il film, quanto ha fatto per poter far stare tutti a vedere un film davvero davanti allo stesso schermo, e la sensibilizzazione che c’è da fare nei confronti sia di distributori, esercenti dei cinema, festival, che delle persone che fruiscono delle pellicole attraverso sottotitoli e audiodescrizioni. È stata confermata la presenza di una consigliera delegata dell’Unione Italiana Ciechi UICI di Trento e sono stati invitati rappresentanti di associazioni non udenti (oralisti) per aprire un dibattito su questi temi tutti insieme.

Scritto dalla stessa Ponnetti, opera prima, Ugualmente diversi (84’, Italia, 2024) è prodotto dalla Zoom srl, con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Cinema, della Regione Emilia – Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission, di BPER Banca, il patrocinio di Comune di Modena, FIADDA, UICI, FISH Onlus e Banca Etica. Ottiene la certificazione Green Film, della Trentino Film Commission, e di Film d’Essai.

Selezionato al Pitch Forum Vision Incontra, ha avuto la sua anteprima mondiale al festival internazionale del documentario Visioni dal Mondo (Milano, settembre 2024) con i patrocini di Parlamento Europeo, Commissione Europea e Ministero per le disabilità. Il documentario è stato selezionato anche ai festival Job Film Days di Torino, Modena Via Emilia Doc Fest organizzato da Arci-Ucca, e ora sarà a Religion Today di Trento, e a breve al Fondi Film Festival di Fondi (LT). È stato selezionato in varie rassegne come Visioni d’Autore, per il decennale del cinema Pegasus di Spoleto. Nella giornata di sensibilizzazione sull’autismo, il 2 aprile, è andato in Prime Time su Sky Documentaries (qui e su NowTv disponibile on demand).

A partire dal 2 aprile, Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, è iniziato un tour nei cinema in tutta Italia, accompagnato dalla regista, di “Ugualmente diversi”, documentario diretto da Federika Ponnetti. Un viaggio nelle vite di tre ragazzi autistici che insegnano il loro lavoro di camerieri – e molto di più – alla classe di un liceo. Una commedia che fa ridere, e anche un po’ commuovere, che ci fa uscire dal cinema ottimisti e con un punto di vista diverso.

“Ugualmente Diversi”, è un’opera che celebra la diversità e riflette sull’unicità dell’individuo attraverso le storie di tre giovani camerieri autistici. Racconta la storia di Lorenzo, Andrea e Gabriele, tre camerieri che lavorano in una nota pizzeria in Italia gestita da ragazzi autistici. Gabri studia Storia all’università, Lori impiega due ore con i mezzi per andare al lavoro e non vede l’ora di essere assunto a tempo indeterminato e Andrea, che in poco tempo è diventato un violinista, per la prima volta suonerà a un matrimonio.

Nel mentre gli studenti di un liceo fanno un percorso sul valore della diversità, anche attraverso il Mobile-FilmMaking, e si affrontano in un dibattito. Le storie si intrecciano con l’esperienza della classe con i nostri protagonisti che diventano tutor speciali per insegnare il mestiere del cameriere, e si apre una riflessione. Non avrebbe più senso oggi parlare di unicità dell’individuo, invece che di diversità? Il film sarà accessibile a tutti grazie all’app MovieReading, che consente la visione audio-descritta per ciechi e ipovedenti, e ai sottotitoli per persone sorde e ipoudenti, offrendo un’esperienza inclusiva.

Un aspetto molto importante è la campagna d’impatto sull’accessibilità dell’esperienza collettiva per tutti davanti al grande schermo del cinema. Qui uno speciale realizzato sul tema:

La regista e la società di produzione hanno voluto fino in fondo rendere questo film il più accessibile possibile. I sottotitoli per non udenti, le audio-descrizioni per non vedenti e i titoli del film sono stati realizzati con particolare cura e attenzione. Per questi ultimi è stato scelto un carattere tipografico ad alta leggibilità (Dyslexia/ADHD-friendly) e la loro scelta grafica è andata verso i cartelli fissi, la cui lettura è molto più comprensibile e riposante rispetto a quelli classici che scorrono.

I titoli del film, che di prassi non vengono audio-descritti se non per i primissimi nomi, hanno una durata più ampia per permetterne la fruizione anche da chi ascolta le audio-descrizioni e questo è diventato un cartello-manifesto per non discriminare gli ipovedenti e agire nella direzione dell’accessibilità. Le persone cieche e ipovedenti potranno andare al cinema e ascoltare il film attraverso la app MovieReading. Si vuole dunque sensibilizzare il pubblico, i produttori, gli esercenti delle sale e i direttori dei festival a proiettare le pellicole con i sottotitoli per non udenti impressi sul film e a rendere obbligatoria la comunicazione delle accessibilità del film su tutti i canali di comunicazione che diffondono il film, per una sua concreta fruibilità da parte di tutti, anche al cinema.

Ho scelto di raccontare questa storia – dichiara la regista – perché madre di figli con dislessia e ADHD, e con un percorso di accettazione delle loro caratteristiche e di faticoso adattamento in un ambiente scolastico basato su uno standard da cui loro differivano, come del resto la mamma. Questo film è un modo positivo di raccontare le differenze per un’evoluzione culturale e di sguardo per tutti, soprattutto per quelli che ancora si considerano “normali” rispetto a qualcun altro.

La camera diventa quasi invisibile, alla Wiseman, per raccontare le vite dei tre ragazzi con autismo osservando il loro modo di stare al mondo con difficoltà e soddisfazioni, esattamente come i ragazzi e le ragazze della classe, ognuno con le proprie caratteristiche e fragilità. Il racconto d’osservazione è arricchito dal linguaggio degli adolescenti, quello più intimo e spontaneo che usano davanti alla fotocamera del loro smartphone.

Serate-evento sono state programmate a Milano alla Cineteca di Milano Cinema Arlecchino e al Wanted clan, al POP UP Cinema Arlecchino di Bologna nella rassegna “Lunedì TOP DOC”, al King di Catania, all’Esperia di Padova, al Cinema dei Trulli di Alberobello (BA), al Cinema Teatro Facchini di Medolla (MO), al Cinema Nuova Luce di Urbino, al Multisala Lumiere di Reggio Calabria, al Postmodernissimo di Perugia in collaborazione con Numero Zero, il primo ristorante inclusivo dell’Umbria, e al Multisala Apollo di Messina, al Cinema Vittoria di Locri (RC) in collaborazione con l’APS Regionale ANAS Calabria e Auser “Noi ci siamo” Bovalino.

All’interno di Doc in Tour di FICE e ANEC Emilia-Romagna, è stato nei seguenti cinema: al Truffaut di Modena, all’Eden di Carpi (MO) con la rassegna Antropocine, al Mac Mazzieri di Pavullo (MO), al Tiberio di Rimini, al Cinema Nuovo di Castelfranco Emilia (MO), al Supercinema di Santarcangelo di Romagna (RN), al Cinema Sarti e al Cinema Italia di Faenza, al Cinema Teatro Don Bosco di Castello d’Argile (Bo), al Cinema Sarti di Faenza, al Cinema Centrale di Imola e infine allo Snaporaz di Cattolica (RN) nell’ambito della rassegna a cura del CTS di Rimini e all’Eliseo di Cesena nell’ambito dell’iniziativa “Schermi accesi sull’autismo”.

Sono in via di conferma altre date in tutti quei cinema audaci che vorranno proiettarlo.

Gli esercenti che, da Nord a Sud in Italia, scelgono di illuminare il proprio schermo cinematografico con Ugualmente diversi, sono al fianco della diversità culturale e aderiscono alla campagna d’impatto dell’esperienza cinematografica accessibile a tutti.

Il calendario delle proiezioni viene aggiornato su https://www.instagram.com/ugualmente_diversi/