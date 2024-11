FESTIVAL “LE MILLE E UNA SCIENZA” * BOLZANO: «3.600 I PARTECIPANTII, L’EVENTO DEDICATO A BAMBINI E RAGAZZI»

09.13 - martedì 19 novembre 2024

È ora di bilanci per il Festival “Le Mille e una Scienza”, il primo Festival della Scienza di Bolzano interamente dedicato a bambini e bambine, ragazzi e ragazze, ma che quest’anno si è dimostrato aprirsi a un pubblico di tutte le età, con proposte anche per i piccolissimi, per accendere in tutti e tutte la lampadina della curiosità e della meraviglia.

Spettacoli, attività e stand frequentatissimi. Sono stati circa 3.600 i partecipanti in totale, contati gli spettatori degli spettacoli, le presenze alla “Giornata della Scienza” presso la Libera Università di Bolzano, e i 2200 partecipanti nei due giorni di Festival ospitati nella splendida cornice del Castel Mareccio di Bolzano, in questi giorni trasformato a tutti gli effetti nel “Castello della Scienza”.

Tante le novità e tante le riconferme rispetto alle edizioni passate. Si è riconfermata anche quest’anno la partecipazione di tutti gli enti di ricerca della provincia, con un’aggiunta di molte importanti collaborazioni nazionali, tra cui Fondazione Veronesi, LudoLabo, Tecnoscienza e Le Nuvole, grazie a cui il Festival anche quest’anno ha offerto al suo pubblico attività ed esperienze di alta qualità in tre lingue a bambini, famiglie e adulti, riconfermando la solida rete di collaborazioni cresciuta negli anni.

Grande successo anche per il concorso Eureka, arrivato anche questo alla sua quarta edizione, simbolo di come “Le Mille e una Scienza” non si limiti ai giorni di Festival, ma sia in realtà attivo per tutto l’anno con proposte e attività.