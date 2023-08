” FESTIVAL FORMAI DA MOT ” VALLE DEL CHIESE: « A SETTEMBRE IL FORMAT “BONTÀ AD ALTA QUOTA”, CON MONDO CONTADINO E LAGO RONCONE COME PALCOSCENICO »

17.32 - sabato 5 agosto 2023

Il 16 e 17 settembre torna al lago di Roncone, a Sella Giudicarie, nella splendida Valle del Chiese, la 13.a edizione di Mondo Contadino ovvero uno tra i principali appuntamenti del Trentino legati al mondo della ruralità e dell’agricoltura, che da sempre dedica grande attenzione soprattutto al mondo della zootecnia. Non a caso imperdibile è la tradizionale mostra bovina che il sabato mattina vede sfilare riunisce e vede sfilare i migliori capi delle aziende zootecniche della Valle del Chiese.

Contestualmente l’area espositiva realizzata a fianco del piccolo specchio d’acqua, che si fregia del riconoscimento della Bandiera blu e dal quale si gode una incredibile vista sulla Dolomiti di Brenta patrimonio Unesco, sarà teatro anche della 4.a edizione del Festival Formai da Mot vera e propria vetrina della produzione casearia di altissima qualità di dieci malghe della valle: Malga Romanterra, Malga d’Arnò, Malga Lodranega, Malga Stabol Fes, Azienda Agricola La Cugna, Malga Val Averta, Malga Bondolo, Malga Avalina| Le Pozze e Malga Lavanech. Organizza la Pro Loco di Roncone affiancata dal Comune di Sella Giudicarie.

E sempre grazie al supporto delle Pro Loco di Valle e dell’Apt Madonna di Campiglio, la vera novità di quest’anno è la nascita della rassegna Bontà ad Alta Quota, direttamente legata al Festival ma che di fatto lo anticipa con una serie di eventi e degustazioni. Una gustosa anteprima collocata proprio nelle strutture zootecniche insite sugli alpeggi della Valle del Chiese, che salgono così alla ribalta grazie alle loro produzioni casearie tra le quali anche la conosciutissima “Spressa delle Giudicarie”.

Si parte martedì prossimo 8 agosto con Tramonto e aperitivo a Malga Lodranega a Bondo (Sella Giudicarie) che, a partire dalle 18.00, propone un aperitivo in attesa di gustare il tramonto e a seguire cena e con canti del coro di montagna. Il tutto a cura della Pro Loco di Bondo. Sabato 19 agosto saranno invece le prime luci del giorno (ore 5.30) le protagoniste dell’appuntamento Alba a Malga Romanterra a Condino, a cura del Comune di Borgo Chiese, con la musica del Gruppo Caronte e la colazione con prodotti della malga. L’anteprima del Festival del formai da Mot si chiuderà domenica 27 agosto con Profumi d’alpeggio a Malga Stabolfess (ore 12.00) che prevede pranzo tipico con polenta carbonera e accompagnamento musicale.

Il quarto Festival del Formai da Mot è stato presentato a Roncone da Franco Bazzoli (Sindaco di Sella Giudicarie), Antonello Ferrari (Presidente Unione Allevatori Valle del Chiese e vicepresidente provinciale), Ian Bazzoli (Presidente Pro Loco di Roncone) e da Tullio Serafini (Presidente Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio). Unanimi i giudizi sul valore turistico, sociale, economico e culturale-ambientale che i due eventi – Mondo Contadino e Festival Formai da Mot – rappresentano per quest’area del Trentino occidentale collocata tra il lago d’Idro e le Dolomiti di Brenta.

Un grande valore sociale, ha evidenziato Franco Bazzoli, grazie al mantenimento sul territorio dell’attività zootecnica oggi realtà indispensabile per continuare a mantenere il presidio sulle montagne e la piena operatività delle Malghe; Antonello Ferrari ha parlato di una realtà agricola che oggi rappresenta sempre più una insostituibile valenza economica perché capace di garante reddito in realtà ambientali dove non sempre vi sono alternative occupazionali; Ian Bazzoli ha rimarcato il grande impegno e il grande entusiasmo organizzativo che giovani componenti la Pro Loco di Roncone mettono a disposizione della collettività. È poi toccato a Tullio Serafini porre l’accento sul grande valore anche in chiave turistica di simili eventi direttamente collegati alla ruralità e alla tradizione culturale della valle del Chiese. Oggi – ha concluso – rappresentano una insostituibile patrimonio che arricchire l’offerta turistica dell’Apt Madonna di Campiglio e sempre più richiesto dai nostri ospiti.

In conclusione la vicesindaco Susan Molinari ha presentato il nuovo logo di Mondo Contadino. Lo ha realizzato la società locale IeS e presenta in maniera moderna e stilizzata alcuni pilastri dell’evento: una mucca, il lago di Roncone, il verde dei prati, una spiga e una pianta. Insomma una visione dal tratto moderno di cosa sia Mondo Contadino e di cosa proponga la Valle del Chiese ai propri ospiti.

Si parte martedì prossimo a Malga Lodranega con il gran finale il 16 e 17 settembre al Lago di Roncone. Prosit.