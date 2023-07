“FESTA TA MONT“ * FOLKLORE TRENTINO: « DUE GIORNI DEDICATI ALLA TRADIZIONE LADINA, VAL SAN NICOLÒ – POZZA A SÉN JAN DI FASSA (5-6/8) »

14.24 - lunedì 31 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La Festa ta Mont che si svolgerà nei giorni sabato 5 e domenica 6 agosto in Val San Nicolò – Pozza a Sén Jan di Fassa. Qui, tra le vecchie baite, usate un tempo come dimore stagionali e come fienili nel periodo dell’alpeggio e della fienagione, si potrà conoscere uno spaccato della cultura ladina e scoprire gustosi piatti della cucina tipica locale, con l’accompagnamento di musica folkloristica a fare da contorno a una festa che è insieme tradizione popolare e culturale.

In questa edizione il Comitato organizzatore vuole dare valore agli incontri, alle chiacchiere e alla comunicazione. Festa ta Mont ha deciso di sviluppare questo tema attraverso delle “stue” in miniatura, disposte lungo il percorso. La parola ladina “stua” indica un soggiorno realizzato in legno, tipico delle zone alpine di lingua tedesca. Un tempo era l’unico ambiente riscaldato della casa, in quanto vi si trovava la stufa; inoltre, la stanza era spesso esposta a sud, in modo da sfruttare al massimo il calore e la luce del sole durante i lunghi inverni. Proprio per questo motivo, la vita dell’intera famiglia, al di fuori del lavoro nei campi e nella stalla, si svolgeva principalmente in questo ambiente: i pasti, la convivialità serale, i momenti di preghiera e i lavori tipicamente femminili come il ricamo e la tessitura. Le “stue” di Festa ta Mont voglio offrire un attimo di confronto all’interno di queste piccole ma simboliche strutture.

Lungo l’itinerario della festa sarà inoltre possibile partecipare a laboratori per grandi e piccoli. Novità di quest’anno l’attività “Yoga nel bosco”, a cui è possibile iscriversi nei giorni dell’evento presso la zona laboratori. Festa ta Mont torna quindi ad essere una dimostrazione della vivacità del tessuto sociale fassano, contraddistinta dal prezioso aiuto degli oltre duecento volontari che, con la loro disponibilità e collaborazione, sono in grado di creare ogni anno un’atmosfera di amicizia e di allegria che ha contraddistinto tutte le edizioni.

Per maggiori informazioni vi invitiamo a visionare il nostro sito www.festatamont.it e seguire le nostre pagine social!