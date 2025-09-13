FESTA NAZIONALE UDC * ROMA: SEN. BIANCOFIORE, “IL SEGRETARIO DE POLO HA RILANCIATO I VALORI CRISTIANO DEMOCRATICI, DAL TRENTINO KASWALDER E CONDINI”

18.21 - sabato 13 settembre 2025

Si è svolta oggi a Roma, alla presenza del Premier Meloni, la festa nazionale dell’Udc che ha incoronato il nuovo segretario nazionale Sen. Antonio De Poli.

Il sen. De Poli, questore del senato e vice capogruppo del gruppo Civici d’Italia, UDC che ho l’onore di Presiedere, ha rilanciato con forza i valori Cristiano democratici comuni a tutto il centro destra, apprezzati e ricordati anche dal Premier Meloni che ne ha esaltato la funzione unificatrice del centro destra.

Ringrazio pertanto De Poli e il Presidente Cesa per avermi invitata ad intervenire proprio nel panel dei valori del centro destra, del quale padre nobile -secondo il mio pensiero è il fondatore della nostra Autonomia Alcide De Gasperi, al quale non solo si deve la ricostruzione post guerra del Paese, la fondazione dell’Unione Europea e che con la sua vita, i suoi ideali, il suo esempio ha incarnato i valori universali e non negoziabili della Libertas.

Hanno partecipato come ospiti e spettatori attenti della nostra terra che appunto deve molto, se non tutto allo scudo crociato, il consigliere regionale Walter Kaswalder, il Dott. Marcello Condini e il sindaco di Pedemonte Diego Carotta.

Ampia la partecipazione delle persone da ogni angolo del Paese, a tutti gli interessantissimi panel nei quali si è respirata l’aria buona dei partiti della gente e per la gente, ricchi di contenuti e con radici antiche e profonde che affondano nella storia d’Italia guardando al futuro.

Partiti buoni e costruttivi, che caratterizzano il centro destra di governo, appaiati dalle comuni radici giudaico-cristiane culla della nostra civiltà occidentale, ben tradotti nella frase di Tucidide ,preambolo della “ ei fu costituzione europea”, “Uniti nella diversità”.

*

Sen. Michaela Biancofiore

Presidente Gruppo parlamentare “Civici d’Italia – Noi Moderati” – Senato della Repubblica