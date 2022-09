FERRARI (PD) * REPLICA A PACCHER (LEGA): « PRESUNTE NOSTRE ASSENZE IN AULA, HA PERSO UNA BUONA OCCASIONE PER TACERE INVECE DI DIRE STUPIDAGGINI »

18.03 - giovedì 01 settembre 2022

In relazione alle recenti dichiarazioni del Cons. Paccher rispetto alla presunta assenza dei Consiglieri del Gruppo PD alla seduta dedicata ai 50 anni del Secondo Statuto d’Autonomia, sull’impegno profuso dal Pd – trentino e nazionale, a Trento come a Roma – per lo sviluppo della nostra Autonomia, parla la storia di questi anni e decenni, che evidentemente Paccher non conosce o finge di non conoscere.

Quanto alle presunte assenze, ieri in aula erano presenti 4 consiglieri del Pd su 5 (come si vede nella foto qui allegata) e, come stabilito dalla conferenza dei Capigruppo, uno (il Cons. Tonini) è intervenuto a nome dell’intero Gruppo. Per l’ennesima volta, Paccher ha perso una buona occasione per tacere invece di dire stupidaggini.

Sara Ferrari

Capogruppo PD del Trentino