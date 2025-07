FENALT – TRENTINO * RSA: “PER GLI OPERATORI SOCIO-SANITARI 1.5 MILIONI IN PIÙ DALLA PAT, NEL TRIENNIO 2025–2027”

12.32 - sabato 26 luglio 2025

RSA: 1,5 milioni in più per gli operatori socio-sanitari nel triennio 2025–2027

Soddisfazione da parte di Fenalt per l’accoglimento della richiesta da parte del Consiglio provinciale di Trento.

FeNALT, primo sindacato nelle autonomie locali e nel comparto delle APSP, ottiene un primo risultato sul versante del miglioramento del trattamento economico degli operatori socio-sanitari: è stato approvato ieri in Consiglio provinciale un emendamento all’assestamento di bilancio, che prevede l’assegnazione di 1,5 milioni di euro aggiuntivi per il triennio 2025–2027 a favore degli OSS. Primo firmatario dell’emendamento l’assessore Mario Tonina.

Secondo Marco Stefani, responsabile dell’area APSP per Fenalt, si tratta di un passo importante per dare risposte concrete ai lavoratori delle case di riposo, in particolare per la sistemazione delle indennità legate ai turni notturni.

“Servivano ulteriori risorse, e con forza e insistenza abbiamo chiesto che venissero stanziate”, ha dichiarato Stefani. “Come sempre – ha aggiunto – Fenalt agisce a tutela dei lavoratori. Ma restano aperti altri nodi: sul tema dei buoni pasto, non siamo disposti ad arretrare”.