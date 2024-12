FENALT * TRENTINO – ASSEMBLEA VVF: VALENTINOTTI, «PREOCCUPAZIONE PER L’ATTUALE GESTIONE DEL SERVIZIO, CHIEDIAMO UN INCONTRO CON FUGATTI»

14.58 - lunedì 2 dicembre 2024

Oggi 2 dicembre 2024 Fenalt ha tenuto un’assemblea sindacale presso il Corpo Permanente con una grande partecipazione del personale sia VVF che amministrativo. “Come Fenalt – ha detto il segretario Maurizio Valentinotti – esprimiamo molta preoccupazione per l’attuale gestione del Servizio, a partire dalla situazione del fondo, dalla perdita del nostro ruolo nei corsi Dlgs 81, fino alla situazione della Scuola Antincendi, e più in generale siamo preoccupati in generale di un Corpo Permanente in uno stato di collasso. Pertanto chiediamo con forza un incontro con il presidente Fugatti per affrontare tutti i temi urgenti; altrimenti saremo costretti ad altre forme di agitazione”.