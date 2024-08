FENALT * RSA TRENTINE: MOSER, «TRASFORMARE LE CASE DI RIPOSO IN NOSOCOMI? UNA PROSPETTIVA CHE NON VOGLIAMO»

16.15 - mercoledì 28 agosto 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Quale futuro per le RSA trentine? Trasformare le case di riposo in nosocomi? Una prospettiva che non vogliamo. Roberto Moser, vice segretario del sindacato più rappresentativo del settore, chiede un ripensamento globale del sistema per evitare il rischio di una ospedalizzazione delle RSA.

Anche nei mesi estivi non si è sopita la discussione sulle criticità delle case di riposo trentine, alimentata da continui interventi delle forze sindacali e da annunci della politica su possibili scenari futuri. Roberto Moser, vice segretario generale Fenalt e sindacalista di lungo corso nelle RSA, interviene nel dibattito per scongiurare il rischio che il confronto sul contingente abbia il sopravvento su quelli che sono aspetti strategici per il futuro di un servizio fondamentale per la collettività.

“Vorrei partire dal fatto che alcune delle nostre richieste all’Assessorato provinciale alla sanità sono già state evase, come il fondo di 3 milioni di euro per l’accordo di settore delle APSP. Certo, ad oggi l’urgenza rimane la carenza di operatori. In poco tempo siamo passati da una carenza infermieristica ad una carenza anche di OSS e forse ora pesa di più la carenza di OSS rispetto a quella degli infermieri”.

Moser ricorda che i fondi stanziati dall’accordo di settore dovrebbero essere destinati in primis all’equiparazione degli stipendi del comparto Apsp con quello di Apss per ovviare alle ragioni di fondo che hanno innescato il travaso di personale da una parte all’altra.

“Va anche detto – continua Moser – che per porre fine al divario retributivo di infermieri e fisioterapisti abbiamo dovuto rivolgerci al giudice del lavoro. Ora bisogna rivedere di conseguenza anche l’inquadramento degli OSS”.

Ma in un’ottica di più ampio respiro Moser intravvede altri rischi derivanti dalle politiche proposte dall’Assessorato: “Se il problema dei carichi di lavoro, del rientro dai riposi e dei turni massacranti è oggi la vera questione di breve termine, sul lungo periodo ci preoccupano non poco gli effetti delle scelte politiche dell’Assessorato in merito all’assistenza domiciliare degli anziani. Se per un verso – chiarisce Moser – si tratta di un approccio apprezzabile, dall’altro la conseguenza non può essere quella di ridurre le case di riposo a spazi di accoglienza per i casi con le patologie più gravi perché ciò significherebbe snaturarne l’essenza e trasformarle in strutture ospedaliere a tutti gli effetti o in semplici hospice.

Occorre perciò un ripensamento generale del sistema per capire verso quale modello il Trentino si orienterà nella gestione delle problematiche dell’anziano. Quale futuro attende le case di riposo? Hanno ancora senso 41 direzioni con CDA e presidenti o possiamo accentrare la gestione e i servizi trasversali riducendo i costi? Non possiamo scoprirlo in corso d’opera dobbiamo progettarlo oggi per prevedere quali saranno i fabbisogni finanziari e professionali di domani”.

Fenalt auspica che l’assessore provinciale Tonina mantenga quanto prima la promessa di incontrare le forze sindacali per un confronto a 360 gradi sul tema. “Chiediamo a Tonina una politica del cambiamento, coraggiosa per provare a dare risposte serie, di lungo corso alla comunità trentina e agli operatori del settore. Altrimenti – conclude Moser – non ci resterà che manifestare”.

*

Roberto Moser

Vice segretario generale Fenalt