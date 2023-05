FENALT * RINNOVO CONTRATTUALE PUBBLICO IMPIEGO: VALENTINOTTI, « ATTENDIAMO PROPOSTE CHIARE DALLA PAT, IMPORTANTE L’UNITÀ SINDACALE »

15.28 - giovedì 4 maggio 2023

Fenalt ha riunito gli iscritti per discutere di rinnovo contrattuale. ATTENDIAMO PROPOSTE CHIARE DALLA PAT. IMPORTANTE L’UNITA’ SINDACALE. Attendiamo maggiore chiarezza dalla PaT per avviare un’azione nell’interesse dei lavoratori. L’esperienza del triennio contrattuale 2019 – 21, che deve ancora chiudersi definitivamente, non deve ripetersi. Serve un’azione sindacale unitaria: tavoli separati e spaccature hanno prodotto danni che ancora oggi paghiamo.

Dopo una partecipata assemblea con gli iscritti tenutasi il 2 maggio, il segretario generale di Fenalt, Maurizio Valentinotti fa il punto sulla posizione del sindacato in merito alle proposte della Giunta provinciale circa il rinnovo del contratto delle Autonomie locali:

“Non rifiutiamo a priori lo stanziamento di una somma che per ora sembra essere di circa 700 euro medi in busta paga, ma la consideriamo il punto di partenza. Attendiamo di poter incontrare nuovamente l’Amministrazione per definire con precisione le cifre, le condizioni e soprattutto le prospettive del rinnovo contrattuale nella sua interezza”.

Fenalt assume in questa fase una posizione “attendista” e di apertura al dialogo sia nei confronti dell’Assessorato provinciale allo sviluppo economico che di CGIL, CISL e UIL

“Ci preme anche sottolineare – prosegue Valentinotti – che il momento non è facile e che il ruolo del sindacato si esprime al meglio solo se su queste partite importanti e condivise negli obiettivi, si gioca con tutte le forze in campo. Credo che, per il bene dei lavoratori, i due maggiori sindacati delle Autonomie Locali e della Sanità (Fenalt e Nursing Up) e le sigle dei Confederali debbano creare un percorso unitario che esprima tutta la forza del sindacato del Pubblico impiego trentino. In passato solo il gioco di squadra ha fruttato accordi dignitosi. Sono i lavoratori i primi a dirlo”.

I temi sul tavolo in questo momento sono tanti: oltre al rinnovo contrattuale in sé, ci sono da affrontare ancora lo stanziamento per il 2022, le risorse per una revisione dell’Ordinamento Professionale, la revisione del contratto del personale delle Apsp che deve avere una maggior coerenza con il ruolo sanitario all’interno delle strutture. “Allo stato attuale – conclude Valentinotti – non abbiamo nessuna piattaforma della controparte su cui discutere, ma sappiamo che i passaggi amministrativi in cui si possono trovare le risorse per tutte le questioni sono la variazione di bilancio dei prossimi giorni e lo stanziamento in assestamento di bilancio in luglio: attendiamo nuove da Fugatti-Spinelli prima di valutare se ci sono le condizioni per dar corso allo stato di agitazione del personale”.

Maurizio Valentinotti

Segretario generale Fenalt