FENALT * REPLICA AD UPIPA: «SU BUONI PASTO E TURNI NOTTURNI SERVONO PROPOSTE, NO POLEMICHE»

14.06 - venerdì 25 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Fenalt replica a Upipa. Su buoni pasto e turni notturni servono proposte, no polemiche. Il sindacato: “Altro che mancanza di contenuti: sono vent’anni che Upipa elude i problemi. La prossima volta porteremo il megafono”.

«Rispondiamo alle affermazioni di Upipa entrando nel merito, come facciamo da sempre. Altro che mancanza di contenuti: sono vent’anni che segnaliamo problemi concreti e riceviamo solo rinvii, silenzi o retorica». Così Marco Stefani, responsabile dell’area Apsp del sindacato Fenalt, replica al comunicato con cui Upipa ha bollato come “priva di contenuti” la posizione sindacale al tavolo di confronto.

Il sindacato parte dal nodo annoso dei buoni pasto, sollevato nell’ultimo incontro: «La soluzione è semplice – afferma Stefani –. Si tratta di riconoscere al personale delle Apsp lo stesso trattamento riservato ai lavoratori della Provincia, dei Comuni, dell’Apss e dello Stato. Continuare a negarlo significa, di fatto, speculare sul diritto al pasto di chi ogni giorno lavora nelle RSA».

Sotto accusa anche la proposta di finanziare l’indennità per il turno notturno attraverso le risorse già previste per gli aumenti stipendiali. «Upipa vorrebbe che togliessimo ai lavoratori ciò che serve a recuperare l’inflazione – continua Stefani –. Questo modo di pensare, che noi rifiutiamo, è irrispettoso e offensivo verso chi garantisce l’assistenza notturna nelle strutture. Non è nella nostra cultura prendere in giro i lavoratori».

Fenalt critica inoltre la scelta di privilegiare i coordinatori, già destinatari di indennità organizzative fino a 16.000 euro l’anno: «È questa la priorità di Upipa? Non è la nostra. Le risorse vanno utilizzate per migliorare le condizioni del personale che ogni giorno è in prima linea, non per aumentare ulteriormente i benefici di chi già gode di trattamenti differenziati».

Infine, sulla partecipazione di Fenalt al tavolo negoziale, Stefani chiude con fermezza: «Non rispondiamo alle provocazioni, ma è evidente che se un tavolo non produce risultati, occorre prenderne atto. All’ultimo incontro abbiamo riformulato con chiarezza le nostre richieste, trovando il vuoto. Se necessario, alla prossima convocazione porteremo il megafono».

*

Marco Stefani

Responsabile Fenalt area Apsp