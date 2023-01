FENALT – CISL FP – UIL FPL – NURSING UP * CONTRATTO SANITÀ – INCONTRO CON APSS: « ABBIAMO RICEVUTO RASSICURAZIONI SU EROGAZIONE ARRETRATI NELLE BUSTE PAGA A FEBBRAIO »

16.13 - giovedì 19 gennaio 2023

Le OOSS hanno incontrato i vertici di Apss. IL PROTOCOLLO SANITÀ PRENDE FORMA. Il clima di fattiva collaborazione lascia sperare che si stia aprendo una nuova stagione nelle relazioni sindacali. Nella mattinata di oggi 19 gennaio le Sigle sindacali firmatarie del protocollo del 5/12/2022 hanno incontrato i vertici dell’Assessorato provinciale alla sanità. Erano presenti l’Assessora Segnana, Ruscitti e Bellotti, per la parte sindacale Hoffer (Nursing up), Pallanch (Cisl), Panebianco (Fenalt) e Varagone (UIL) in rappresentanza delle OOSS firmatarie del protocollo con la PaT. L’incontro ha avuto come ordine del giorno l’attivazione dei vari punti contenuti nell’accordo:

L’avvio in Apran della discussione del nuovo ordinamento con le risorse individuate dal protocollo,

Riprendere la revisione della parte giuridica del CCPL ormai risalente al 2007 bisognosa di una profonda modernizzazione,

Impartire le direttive all’Apran per la definizione dell’erogazione dei 5.000.000 di euro reperiti nell’accordo

L’attivazione di un tavolo congiunto per reinternalizzare i servizi tecnico/economali che sono stati dati in appalto a ditte esterne.

L’incontro si è tenuto in un clima cordiale e di collaborazione. C’è da sperare che il nuovo approccio sia il segno di un cambio di passo nelle relazioni sindacali. Abbiamo colto l’occasione per confrontarci sui temi importanti della sanità come la qualità di vita lavorativa nel comparto, la proposta di istituire asili nido nei nosocomi trentini vista l’alta percentuale di personale femminile, il part time, il bisogno di ridefinire alcune situazioni organizzative, professionali e di affrontare seriamente il tema della conciliazione vita lavoro per rendere di nuovo l’Apss attrattiva ricostruendo il rapporto di fiducia che col tempo è stato compromesso.

Abbiamo ricevuto assicurazione sull’erogazione degli arretrati nelle buste paga a febbraio e unitariamente abbiamo chiesto che in assestamento di bilancio vengano previsti i fondi per il contratto dei pubblici dipendenti del CCPL 2022/2024. Aspettiamo quindi a breve le convocazioni previste per incominciare a mettere mano ai numerosi temi che sono presenti nei luoghi di lavoro della sanità trentina.

CISL FP Giuseppe Pallanch

UIL FPL Sanità Giuseppe Varagone

Nursing up Cesare Hoffer

Fenalt Paolo Panebianco